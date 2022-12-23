Маємо кілька важливих оборонних рішень, – Зеленський

Маємо кілька важливих оборонних рішень, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам європейських країн за погоджений план щодо постачання боєприпасів для артилерії вартістю на 2 мільярди євро, а владі США – за оборонний пакет на 350 мільйонів доларів.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні 20 березня.

"Маємо сьогодні кілька важливих рішень, перед усім – оборонних.

Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.

Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною", – зазначив президент.

І додав: "Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів. Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!".

Зеленський також підсумував, що цього дня провів три міжнародні розмови: з канцлером Австрії, прем’єр-міністром Ірландії та прем'єром Нідерландів.


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Теги: Зеленський, відеозвернення
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