Маємо кілька важливих оборонних рішень, – Зеленський

Володимир Зеленський подякував лідерам європейських країн за погоджений план щодо постачання боєприпасів для артилерії вартістю на 2 мільярди євро, а владі США – за оборонний пакет на 350 мільйонів доларів.



Про це йдеться у вечірньому



"Маємо сьогодні кілька важливих рішень, перед усім – оборонних.



Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.



Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною", – зазначив президент.



І додав: "Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів. Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!".



Зеленський також підсумував, що цього дня провів три міжнародні розмови: з канцлером Австрії, прем’єр-міністром Ірландії та прем'єром Нідерландів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниподякував лідерам європейських країн за погоджений план щодо постачання боєприпасів для артилерії вартістю на 2 мільярди євро, а владі США – за оборонний пакет на 350 мільйонів доларів.Про це йдеться у вечірньому відеозверненні 20 березня."Маємо сьогодні кілька важливих рішень, перед усім – оборонних.Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною", – зазначив президент.І додав: "Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів. Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!".Зеленський також підсумував, що цього дня провів три міжнародні розмови: з канцлером Австрії, прем’єр-міністром Ірландії та прем'єром Нідерландів.

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