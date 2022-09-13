У Джанкої знищили російські крилаті ракети Калібр, – ГУР

У Джанкої знищили російські крилаті ракети Калібр, – ГУР
Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в телеграмі.

– Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації, – наголошують у ГУР.

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Калібр НК ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2,5 тис. км по наземних цілях та понад 375 км по морських.

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Теги: ГУР, Крим, втрати ворога
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Сьогодні, 01:01
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Сьогодні, 00:00
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