У Джанкої знищили російські крилаті ракети Калібр, – ГУР





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– Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації, – наголошують у ГУР.



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Калібр НК ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2,5 тис. км по наземних цілях та понад 375 км по морських.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в телеграмі.– Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації, – наголошують у ГУР.Калібр НК ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2,5 тис. км по наземних цілях та понад 375 км по морських.

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