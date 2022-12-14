21 березня на Волині: гортаючи календар

21 березня на Волині: гортаючи календар
День народження 21 березня у художниці, СЕО луцької студії реклами PaRtyzan Ірини Чижук (на фото).

Також сьогодні святкують день народження начальниця відділу ведення реєстру виборців Луцької міської ради Наталія Гальченко, громадський діяч Олег Лапковський та журналістка Ірина Бура.

Іменинники 21 березня – Єфрем, Євген, Омелян, Павло, Василь, Микола, Катерина, Надія, Ксенія, Євдокія, Антоніна, Анна та Марія.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

Окрім того, 21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів.

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Теги: день народження, день ангела
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20 березень, 23:23
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