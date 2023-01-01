Чи вимикатимуть світло на Волині завтра, 21 березня





Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».



Нагадаємо також, що



Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 21 березня, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».Нагадаємо також, що ремонтні роботи із знеструмленням частини Луцька , Прилуцького, Струмівки та повністю Липин, що були заплановані у вівторок, 21 березня, проводитись не будуть.Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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