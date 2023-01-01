Чи вимикатимуть світло на Волині завтра, 21 березня

Чи вимикатимуть світло на Волині завтра, 21 березня
У вівторок, 21 березня, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».

Нагадаємо також, що ремонтні роботи із знеструмленням частини Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липин, що були заплановані у вівторок, 21 березня, проводитись не будуть.

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.


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Теги: Світло, Волинь
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