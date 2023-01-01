Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня

Із добрими новинами ‒ не лише погода! Традиційно нагадуємо вам про позитив, якого іноді бракує у новинній стрічці. І йдеться не лише про втрати ворога.Сьогодні, 20 березня, ми писали про таке:За минулу добу ЗСУ знищили 700 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб,танків ‒ 3537 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,артилерійських систем – 2577 (+9) од,РСЗВ – 507 (+0) од,засобів ППО ‒ 270 (+2) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),крилатих ракет ‒ 907 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,спеціальної техніки ‒ 265 (+3).Центр готовності цивільних від Благодійного Фондуспільно з волонтерським штабом Ангар влаштували у Луцьку лекцію «Кризові комунікації та фактчекінг під час війни».Спікерками були комунікаційниця «Ангару», волонтерка, маркетологинята журналістка, головна редакторка ІА ВолиньPost, голова громадської організації «Інформація в чистому вигляді»Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого прихистили на позиціях єнота. Тварину назвали "Байрактар" і навіть виготовили йому паспорт.Тварині орієнтовно пів року. З бійцями він живе понад місяць.Зі слів пресофіцерки бригадиєнот сам прийшов на позиції: "Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма"."26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", ‒ йдеться у повідомленні Збройних сил Норвегії.