Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня

Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня
Із добрими новинами ‒ не лише погода! Традиційно нагадуємо вам про позитив, якого іноді бракує у новинній стрічці. І йдеться не лише про втрати ворога.

Сьогодні, 20 березня, ми писали про таке:

ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили 700 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб,
танків ‒ 3537 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
артилерійських систем – 2577 (+9) од,
РСЗВ – 507 (+0) од,
засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
крилатих ракет ‒ 907 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 265 (+3).

У Луцьку вчили організовувати кризові комунікації та перевіряти інформацію із соцмереж

Центр готовності цивільних від Благодійного Фонду Сергія Притули спільно з волонтерським штабом Ангар влаштували у Луцьку лекцію «Кризові комунікації та фактчекінг під час війни».

Спікерками були комунікаційниця «Ангару», волонтерка, маркетологиня Ірина Новосад та журналістка, головна редакторка ІА ВолиньPost, голова громадської організації «Інформація в чистому вигляді» Іванна Рудишин.

Натисніть на заголовок, аби прочитати повністю

Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого прихистили на позиціях єнота. Тварину назвали "Байрактар" і навіть виготовили йому паспорт.

Тварині орієнтовно пів року. З бійцями він живе понад місяць.

Зі слів пресофіцерки бригади Надії Замриги єнот сам прийшов на позиції: "Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма".

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2

"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", ‒ йдеться у повідомленні Збройних сил Норвегії.


Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Добрі новини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня
20 березень, 23:23
Чи вимикатимуть світло на Волині завтра, 21 березня
20 березень, 22:22
Як у громаді на Волині борються з паводками. ВІДЕО
20 березень, 21:40
Помер воїн із Волині Валентин Наумчук
20 березень, 21:12
Схожі новини
Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня Добрі новини від ВолиньPost за 19 березня
19 березень, 23:48
Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня
18 березень, 23:22
Добрі новини від ВолиньPost за 17 березня Добрі новини від ВолиньPost за 17 березня
17 березень, 23:25
Добрі новини від ВолиньPost за 16 березня Добрі новини від ВолиньPost за 16 березня
16 березень, 23:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня
20 березень, 23:23
 0
Чи вимикатимуть світло на Волині завтра, 21 березня
20 березень, 22:22
 0
Як у громаді на Волині борються з паводками. ВІДЕО
20 березень, 21:40
 0
Помер воїн із Волині Валентин Наумчук
20 березень, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8