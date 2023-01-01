Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня
20 березень, 23:23
Із добрими новинами ‒ не лише погода! Традиційно нагадуємо вам про позитив, якого іноді бракує у новинній стрічці. І йдеться не лише про втрати ворога.
Сьогодні, 20 березня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів
За минулу добу ЗСУ знищили 700 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб,
танків ‒ 3537 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
артилерійських систем – 2577 (+9) од,
РСЗВ – 507 (+0) од,
засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
крилатих ракет ‒ 907 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 265 (+3).
У Луцьку вчили організовувати кризові комунікації та перевіряти інформацію із соцмереж
Центр готовності цивільних від Благодійного Фонду Сергія Притули спільно з волонтерським штабом Ангар влаштували у Луцьку лекцію «Кризові комунікації та фактчекінг під час війни».
Спікерками були комунікаційниця «Ангару», волонтерка, маркетологиня Ірина Новосад та журналістка, головна редакторка ІА ВолиньPost, голова громадської організації «Інформація в чистому вигляді» Іванна Рудишин.
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Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого прихистили на позиціях єнота. Тварину назвали "Байрактар" і навіть виготовили йому паспорт.
Тварині орієнтовно пів року. З бійцями він живе понад місяць.
Зі слів пресофіцерки бригади Надії Замриги єнот сам прийшов на позиції: "Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма".
Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2
"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", ‒ йдеться у повідомленні Збройних сил Норвегії.
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Сьогодні, 20 березня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу знищили ще 700 окупантів
За минулу добу ЗСУ знищили 700 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб,
танків ‒ 3537 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
артилерійських систем – 2577 (+9) од,
РСЗВ – 507 (+0) од,
засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
крилатих ракет ‒ 907 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 265 (+3).
У Луцьку вчили організовувати кризові комунікації та перевіряти інформацію із соцмереж
Центр готовності цивільних від Благодійного Фонду Сергія Притули спільно з волонтерським штабом Ангар влаштували у Луцьку лекцію «Кризові комунікації та фактчекінг під час війни».
Спікерками були комунікаційниця «Ангару», волонтерка, маркетологиня Ірина Новосад та журналістка, головна редакторка ІА ВолиньPost, голова громадської організації «Інформація в чистому вигляді» Іванна Рудишин.
Натисніть на заголовок, аби прочитати повністю
Бійці волинської бригади прихистили на позиціях єнота і назвали його «Байрактар». ФОТО
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого прихистили на позиціях єнота. Тварину назвали "Байрактар" і навіть виготовили йому паспорт.
Тварині орієнтовно пів року. З бійцями він живе понад місяць.
Зі слів пресофіцерки бригади Надії Замриги єнот сам прийшов на позиції: "Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма".
Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2
"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", ‒ йдеться у повідомленні Збройних сил Норвегії.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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