Як у громаді на Волині борються з паводками. ВІДЕО





Про це розповів Ростислав Кравчук.



Суспільне побувало в одному з населених пунктів підтопленого району та бачило, як місцеві жителі долають наслідки весняних паводків біля своїх осель та на сільськогосподарських угіддях.



Обійстя жительки села Вербка Любов Семенюк і двох її сусідів опинилися у водяній пастці. Про воду біля дому жартує: "Можна отак помила собі ноги і на кухню собі йдеш – чисто, не треба перевзуватися в тапочки".



Зі слів волинянки, пам'ятає, що 10 років тому теж було так багато води, однак за кілька днів сходила. "З хати вийти не можна, бо в чоботах отак було води отут. Половина фундаменту була залита водою. А це ж, бачте, осінь і зима сніг і дощ. Це не ґрунтові води. Це їй просто немає куди стікати", – каже жінка.



Чоловік Любові Сергій Семенюк на своєму подвір'ї ходить у чоботах. Говорить: водою залило прибудинкову територію та город. На своїй території зірвав підсніжники, аби, говорить, не зігнили у воді.



"Во в сусіда теж садок був, бачте, все викисло. Я не знаю як в мене воно буде. Ось, часничок, бачте, у воді. Квітам теж хана буде", – каже Сергій Семенюк.



Про затоплення, сказала Любов Семенюк, повідомили сільську раду. Після цього воду із подвір’їв частково відкачали рятувальники.



"Майже день качали хлопці, молодці викачали. Ще вся не зійшла, але вже мені хоч під фундаментом нема, вже можу з хати вийти", – додала жителька Вербки.



Після підтоплення в будинку волинянина Валентина Мякоти відвалилась частина фундаменту. Говорить: дім від підтоплень руйнується.



"Фундамент сиплеться, підлога вже починає гнити. Вже хитається підлога. Це ж волога йде. Два місяці вже ходимо в калошах, в чоботах, зараз калоші вже взуваю, ще проходжу", – сказав чоловік.



Аби зайва вода з городу та обійстя стікали до річки Турія, житель Вербки Валерій Мойша ще восени минулого року на своїй ділянці викопав рівчак. Цієї весни, каже волинянин, річка вийшла з берегів і підступила до його городу.



"Це розлив, геть під самі ворота, в огороді вода трохи є. Во, під самі городи, тут ходять лебеді.Якби ви приїхали дня два назад, тут лебедів було штук 30", – зазначив чоловік.



Через паводки у чоловіка затопило льох. Зі слів Валерія Мойши, такого рівня води не пам'ятає.



"Льопає водою. І картошка і все…Жінка не може зайти. Ну що, буду виносити. Звичайно буду сушити, а що робити, викидати?" – додав місцевий житель.



Ситуація щодо підтоплень у селі Вербка поки не критична, – розповів голова Дубівської сільської громади Роман Троцюк. З його слів, єдине, чим поки що можуть допомогти людям – відкачувати воду.



Із десяти сіл сільської громади, зазначив посадовець, складна ситуація у двох з них. "Найбільш критична ситуація сьогодні – це село Буцинь і Сикунь. Там є меліоративні канали, які більше 20, а може 30 років не обслуговувалися. Першим ділом туди будуть вкладатися гроші", – сказав Роман Троцюк.



На території Волинської області, додав заступник керівника регіонального Офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, на повну потужність зараз працюють 15 насосних станцій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад три тисячі гектарів території Ковельського району перебувають у воді через значну кількість опадів.Про це розповів Суспільному заступник керівника регіонального Офісу водних ресурсівСуспільне побувало в одному з населених пунктів підтопленого району та бачило, як місцеві жителі долають наслідки весняних паводків біля своїх осель та на сільськогосподарських угіддях.Обійстя жительки села Вербкаі двох її сусідів опинилися у водяній пастці. Про воду біля дому жартує: "Можна отак помила собі ноги і на кухню собі йдеш – чисто, не треба перевзуватися в тапочки".Зі слів волинянки, пам'ятає, що 10 років тому теж було так багато води, однак за кілька днів сходила. "З хати вийти не можна, бо в чоботах отак було води отут. Половина фундаменту була залита водою. А це ж, бачте, осінь і зима сніг і дощ. Це не ґрунтові води. Це їй просто немає куди стікати", – каже жінка.Чоловік Любовіна своєму подвір'ї ходить у чоботах. Говорить: водою залило прибудинкову територію та город. На своїй території зірвав підсніжники, аби, говорить, не зігнили у воді."Во в сусіда теж садок був, бачте, все викисло. Я не знаю як в мене воно буде. Ось, часничок, бачте, у воді. Квітам теж хана буде", – каже Сергій Семенюк.Про затоплення, сказала Любов Семенюк, повідомили сільську раду. Після цього воду із подвір’їв частково відкачали рятувальники."Майже день качали хлопці, молодці викачали. Ще вся не зійшла, але вже мені хоч під фундаментом нема, вже можу з хати вийти", – додала жителька Вербки.Після підтоплення в будинку волинянинавідвалилась частина фундаменту. Говорить: дім від підтоплень руйнується."Фундамент сиплеться, підлога вже починає гнити. Вже хитається підлога. Це ж волога йде. Два місяці вже ходимо в калошах, в чоботах, зараз калоші вже взуваю, ще проходжу", – сказав чоловік.Аби зайва вода з городу та обійстя стікали до річки Турія, житель Вербкище восени минулого року на своїй ділянці викопав рівчак. Цієї весни, каже волинянин, річка вийшла з берегів і підступила до його городу."Це розлив, геть під самі ворота, в огороді вода трохи є. Во, під самі городи, тут ходять лебеді.Якби ви приїхали дня два назад, тут лебедів було штук 30", – зазначив чоловік.Через паводки у чоловіка затопило льох. Зі слів Валерія Мойши, такого рівня води не пам'ятає."Льопає водою. І картошка і все…Жінка не може зайти. Ну що, буду виносити. Звичайно буду сушити, а що робити, викидати?" – додав місцевий житель.Ситуація щодо підтоплень у селі Вербка поки не критична, – розповів голова Дубівської сільської громади. З його слів, єдине, чим поки що можуть допомогти людям – відкачувати воду.Із десяти сіл сільської громади, зазначив посадовець, складна ситуація у двох з них. "Найбільш критична ситуація сьогодні – це село Буцинь і Сикунь. Там є меліоративні канали, які більше 20, а може 30 років не обслуговувалися. Першим ділом туди будуть вкладатися гроші", – сказав Роман Троцюк.На території Волинської області, додав заступник керівника регіонального Офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, на повну потужність зараз працюють 15 насосних станцій.

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