Помер воїн із Волині Валентин Наумчук
Сьогодні, 21:12
Учора, 19 березня, у військовому госпіталі помер захисник із Волині Валентин Наумчук.
Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
Валентин Адамович – житель села Журавичі. Чоловік народився 1975 року народження. Із перших днів повномаштабного вторгнення росії мужньо захищав Батьківщину.
Відомо, що смерть настала внаслідок інтоксикації у стаціонарному відділенні Харківського військового шпиталю.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
Валентин Адамович – житель села Журавичі. Чоловік народився 1975 року народження. Із перших днів повномаштабного вторгнення росії мужньо захищав Батьківщину.
Відомо, що смерть настала внаслідок інтоксикації у стаціонарному відділенні Харківського військового шпиталю.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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