Помер воїн із Волині Валентин Наумчук

Помер воїн із Волині Валентин Наумчук
Учора, 19 березня, у військовому госпіталі помер захисник із Волині Валентин Наумчук.

Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.

Валентин Адамович – житель села Журавичі. Чоловік народився 1975 року народження. Із перших днів повномаштабного вторгнення росії мужньо захищав Батьківщину.

Відомо, що смерть настала внаслідок інтоксикації у стаціонарному відділенні Харківського військового шпиталю.

Помер воїн із Волині Валентин Наумчук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Валентин Наумчук, Волинь, втрати, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи вимикатимуть світло на Волині завтра, 21 березня
Сьогодні, 22:22
Як у громаді на Волині борються з паводками. ВІДЕО
Сьогодні, 21:40
Помер воїн із Волині Валентин Наумчук
Сьогодні, 21:12
Рейтинг найщасливіших країн: Україна посіла 92 місце
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Герасюк Від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Герасюк
30 вересень, 2022, 21:40
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинула пенсіонерка На Волині під час пожежі у житловому будинку загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:37
За тиждень на Волині від коронавірусу померло 5 людей За тиждень на Волині від коронавірусу померло 5 людей
Сьогодні, 11:15
Помер військовий з Волині Ігор Трофимюк Помер військовий з Волині Ігор Трофимюк
19 березень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи вимикатимуть світло на Волині завтра, 21 березня
Сьогодні, 22:22
 0
Як у громаді на Волині борються з паводками. ВІДЕО
Сьогодні, 21:40
 0
Помер воїн із Волині Валентин Наумчук
Сьогодні, 21:12
 0
Рейтинг найщасливіших країн: Україна посіла 92 місце
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8