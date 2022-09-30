Помер воїн із Волині Валентин Наумчук

Валентин Наумчук.



Про це інформують на сайті



Валентин Адамович – житель села Журавичі. Чоловік народився 1975 року народження. Із перших днів повномаштабного вторгнення росії мужньо захищав Батьківщину.



Відомо, що смерть настала внаслідок інтоксикації у стаціонарному відділенні Харківського військового шпиталю.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 19 березня, у військовому госпіталі помер захисник із ВолиніПро це інформують на сайті Ківерцівської громади Валентин Адамович – житель села Журавичі. Чоловік народився 1975 року народження. Із перших днів повномаштабного вторгнення росії мужньо захищав Батьківщину.Відомо, що смерть настала внаслідок інтоксикації у стаціонарному відділенні Харківського військового шпиталю.

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