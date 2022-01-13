Рейтинг найщасливіших країн: Україна посіла 92 місце

Рейтинг найщасливіших країн: Україна посіла 92 місце
Фінляндія шостий рік поспіль зберігає звання найщасливішої країни у світі. До десятки увійшли усі скандинавські країни, а Україна на тлі війни посіла 92 місце.

Про це повідомляється у звіті World Happiness Report, що базується на результатах Всесвітнього опитування Gallup, пише Суспільне.

В опитуванні зокрема беруться до уваги такі показники, як середня тривалість життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка громадян, рівень корупції тощо.

Друге та третє місце після Фінляндії посіли Данія та Ісландія відповідно.

До десятки найщасливіших країн також потрапили Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург та Нова Зеландія. Сполучені Штати — на 15 місці, Німеччина — на 16, Велика Британія — на 19, а Франція — на 21.

Україна на тлі повномасштабного вторгнення РФ посіла 92 місце, сама Росія — 70.

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Теги: рейтинг, найщасливіші країни світу, Україна
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