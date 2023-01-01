Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області
У вівторок, 21 березня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +10°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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