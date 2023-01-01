Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.



За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +10°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 21 березня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +10°.

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