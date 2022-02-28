В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну

В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну
В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати підтримали законопроєкт №7353.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Як пояснив народний депутат, виплату зможуть отримати:

- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- працівники об’єктів критичної інфраструктури;
- журналісти або члени їх родин.

Розмір виплати:

- у разі загибелі, яка настала внаслідок поранення - 1 млн гривень;
- у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення - від 200 до 800 тисяч гривень.

"Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні", - пояснив Гончаренко.

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Теги: Україна, виплати, війна
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