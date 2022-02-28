В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну

В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Народні депутати підтримали законопроєкт №7353.Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.Як пояснив народний депутат, виплату зможуть отримати:- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;- працівники об’єктів критичної інфраструктури;- журналісти або члени їх родин.Розмір виплати:- у разі загибелі, яка настала внаслідок поранення - 1 млн гривень;- у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення - від 200 до 800 тисяч гривень."Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні", - пояснив Гончаренко.