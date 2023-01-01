Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2
Сьогодні, 18:40
Україна вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, а прямо йде підготовка особового складу у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Норвегії.
"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС.
Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Норвегії.
"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС.
Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну
Сьогодні, 19:22
Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2
Сьогодні, 18:40
У Струмівці чоловік підпалив траву: гасили понад годину. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Медіа