Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2
Україна вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, а прямо йде підготовка особового складу у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Норвегії.

"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС.

Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.

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Теги: Норвегія, танки
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