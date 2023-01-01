Мамі загиблого Героя з Волині Миколи Столярука вручили нагороду сина. ФОТО

Миколи Столярука з села Дуліби вручили посмертну нагороду сина.



Про це







Указом Президента України від 21 липня 2022 року за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі Миколу Столярука посмертно нагороджено медаллю «За військову службу Україні».



Державну нагороду мамі загиблого Героя Ользі Олександрівні вручили начальник Турійського відділення третього відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Владислав Оксентюк і Турійський селищний голова Олексій Безсмертний.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 березня, мамі загиблого в боях за Україну Герояз села Дуліби вручили посмертну нагороду сина.Про це повідомили на сторінці Турійської громади у Фейсбук. 24-річний солдат загинув 19 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали Героя з усіма військовими почестями у рідному селі.Указом Президента України від 21 липня 2022 року за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі Миколу Столярука посмертно нагороджено медаллю «За військову службу Україні».Державну нагороду мамі загиблого Героявручили начальник Турійського відділення третього відділу Ковельського РТЦК та СП підполковникі Турійський селищний голова

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