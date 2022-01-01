Підтвердили загибель ще 4 волинян на війні із Росією

Валерій Лук’янчук та Микола Столярук, житель Ковельської громади Анатолій Дмитрук та нововолинець Андрій Крощук.



Про це повідомили на



У селі Дуліби в останню земну дорогу сьогодні провели Героя Миколу Столярука. У зв’язку з цією сумною подією у громаді оголосили триденну жалобу.



Як інформують на сторінці Володимир-Волинської єпархії, на Ковельщині, у селі Козлиничі, проводжали сьогодні в останню земну путь Анатолія Дмитрука, агронома, котрий у перший день війни з російськими окупантами був призваний у ряди української армії. 18 травня біля населеного пункту Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області, він поліг у бою.



Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що, захищаючи Україну, віддав своє життя нововолинець Андрій Крощук. У четвер, 26 травня, приблизно о 8:00-9:00 Героя зустрінуть на в’їзді в місто живим коридором.



Попрощаються з Андрієм у Святодухівському соборі. Годину повідомлять завтра.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловолює щирі співчуття родинам та близьким друзям загиблих воїнів. Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинули жителі Турійської громадитажитель Ковельської громадита нововолинецьПро це повідомили на сторінці Турійської громади у Фейсбуці.У селі Дуліби в останню земну дорогу сьогодні провели Героя Миколу Столярука. У зв’язку з цією сумною подією у громаді оголосили триденну жалобу.Як інформують на сторінці Володимир-Волинської єпархії, на Ковельщині, у селі Козлиничі, проводжали сьогодні в останню земну путь Анатолія Дмитрука, агронома, котрий у перший день війни з російськими окупантами був призваний у ряди української армії. 18 травня біля населеного пункту Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області, він поліг у бою.Міський голова Нововолинськаповідомив, що, захищаючи Україну, віддав своє життя нововолинець Андрій Крощук. У четвер, 26 травня, приблизно о 8:00-9:00 Героя зустрінуть на в’їзді в місто живим коридором.Попрощаються з Андрієм у Святодухівському соборі. Годину повідомлять завтра.

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