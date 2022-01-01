Підтвердили загибель ще 4 волинян на війні із Росією
Сьогодні, 22:14
На війні загинули жителі Турійської громади Валерій Лук’янчук та Микола Столярук, житель Ковельської громади Анатолій Дмитрук та нововолинець Андрій Крощук.
Про це повідомили на сторінці Турійської громади у Фейсбуці.
У селі Дуліби в останню земну дорогу сьогодні провели Героя Миколу Столярука. У зв’язку з цією сумною подією у громаді оголосили триденну жалобу.
Як інформують на сторінці Володимир-Волинської єпархії, на Ковельщині, у селі Козлиничі, проводжали сьогодні в останню земну путь Анатолія Дмитрука, агронома, котрий у перший день війни з російськими окупантами був призваний у ряди української армії. 18 травня біля населеного пункту Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області, він поліг у бою.
Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що, захищаючи Україну, віддав своє життя нововолинець Андрій Крощук. У четвер, 26 травня, приблизно о 8:00-9:00 Героя зустрінуть на в’їзді в місто живим коридором.
Попрощаються з Андрієм у Святодухівському соборі. Годину повідомлять завтра.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловолює щирі співчуття родинам та близьким друзям загиблих воїнів. Герої не вмирають!
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Про це повідомили на сторінці Турійської громади у Фейсбуці.
У селі Дуліби в останню земну дорогу сьогодні провели Героя Миколу Столярука. У зв’язку з цією сумною подією у громаді оголосили триденну жалобу.
Як інформують на сторінці Володимир-Волинської єпархії, на Ковельщині, у селі Козлиничі, проводжали сьогодні в останню земну путь Анатолія Дмитрука, агронома, котрий у перший день війни з російськими окупантами був призваний у ряди української армії. 18 травня біля населеного пункту Яковлівка, Бахмутського району, Донецької області, він поліг у бою.
Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що, захищаючи Україну, віддав своє життя нововолинець Андрій Крощук. У четвер, 26 травня, приблизно о 8:00-9:00 Героя зустрінуть на в’їзді в місто живим коридором.
Попрощаються з Андрієм у Святодухівському соборі. Годину повідомлять завтра.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловолює щирі співчуття родинам та близьким друзям загиблих воїнів. Герої не вмирають!
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