«Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія», – Подоляк





Про це Михайло Подоляк.



"Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне, нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання.



Саме тому проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голову. Ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами нам пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здача частини територій заради миру. Чого тільки не запропонуєш, щоб захистити свою комфортну стрічку в соцмережах від поганих новин та відновити бізнес із Росією. "Ми ж хочемо повернути старий, довоєнний спосіб життя. Погоджуйтеся на якісь компроміси" – у деяких західних очах можна прочитати буквально таке", - зазначив Подоляк.



За його словами, щоб не було двозначності Україна не братиме участі в цьому обговоренні.



"Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію. Не може бути й мови про заморожування конфлікту", - наголосив він.



Полодяк пояснив, що будь-яке заморожування – це війна, відкладена у часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни.



"Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели:

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