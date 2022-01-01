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«Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія», – Подоляк

«Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія», – Подоляк
В Офісі президента України наголошують: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3. Для України важливо продовжувати воювати на всіх напрямках.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне, нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання.

Саме тому проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голову. Ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами нам пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здача частини територій заради миру. Чого тільки не запропонуєш, щоб захистити свою комфортну стрічку в соцмережах від поганих новин та відновити бізнес із Росією. "Ми ж хочемо повернути старий, довоєнний спосіб життя. Погоджуйтеся на якісь компроміси" – у деяких західних очах можна прочитати буквально таке", - зазначив Подоляк.

За його словами, щоб не було двозначності Україна не братиме участі в цьому обговоренні.

"Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію. Не може бути й мови про заморожування конфлікту", - наголосив він.

Полодяк пояснив, що будь-яке заморожування – це війна, відкладена у часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни.

"Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели:

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Теги: Росія, Україна, війна
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