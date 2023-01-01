Відбулося 37 бойових зіткнень, ЗСУ знищили «Алігатор»: ситуація на фронті зранку 8 серпня
Сьогодні, 08:45
Протягом минулої доби, 7 серпня, на фронті відбулося 37 бойових зіткнень між українськими військовими та російськими окупантами.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 8 серпня.
За добу росіяни завдали 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.
Зі свого боку авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор». Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Також збили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції противника.
Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:
Волинський та Поліський: оперативна обстановка без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський: ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.
Куп’янський: українські військові стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. рф завдала авіаційних ударів у районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області.
Лиманський: артилерійських обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів.
Бахмутський: росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області.
Авдіївський: під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару.
Шахтарський: окупанти завдали авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області.
Запорізький: росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдали авіаційних ударів у районах Гуляйпільського, Малої Токмачки та Оріхова.
Херсонський: противник завдав авіаційних ударів у районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області.
Мелітопольський та Бердянський: Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на цих напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 8 серпня.
За добу росіяни завдали 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.
Зі свого боку авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор». Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Також збили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції противника.
Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:
Волинський та Поліський: оперативна обстановка без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський: ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.
Куп’янський: українські військові стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. рф завдала авіаційних ударів у районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області.
Лиманський: артилерійських обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів.
Бахмутський: росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області.
Авдіївський: під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару.
Шахтарський: окупанти завдали авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області.
Запорізький: росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдали авіаційних ударів у районах Гуляйпільського, Малої Токмачки та Оріхова.
Херсонський: противник завдав авіаційних ударів у районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області.
Мелітопольський та Бердянський: Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на цих напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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