Волинянина, який вдарив дружину, оштрафували на 255 гривень

Волинянина, який вдарив дружину, оштрафували на 255 гривень
Суддя Рожищенського районного суду В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності не працюючого чоловіка, який вдарив дружину.

Про це йдеться у постанові суду від 27 липня, передає Район.Рожище.

Підсудний 16 липня, приблизно о 20:00, на вулиці Незалежності у Рожищі вдарив долонею в обличчя свою дружину, вчинивши щодо неї домашнє насильство та завдавши шкоди психічному та фізичному здоров'ю.

Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав повністю, розкаявся та повідомив, що вже примирився з дружиною.

Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1732 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 255 гривень.

Також він сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.

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Теги: штраф, суд, Рожище, домашнє насильство
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