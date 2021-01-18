Волинянина, який вдарив дружину, оштрафували на 255 гривень
Сьогодні, 07:07
Суддя Рожищенського районного суду В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності не працюючого чоловіка, який вдарив дружину.
Про це йдеться у постанові суду від 27 липня, передає Район.Рожище.
Підсудний 16 липня, приблизно о 20:00, на вулиці Незалежності у Рожищі вдарив долонею в обличчя свою дружину, вчинивши щодо неї домашнє насильство та завдавши шкоди психічному та фізичному здоров'ю.
Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав повністю, розкаявся та повідомив, що вже примирився з дружиною.
Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1732 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 255 гривень.
Також він сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у постанові суду від 27 липня, передає Район.Рожище.
Підсудний 16 липня, приблизно о 20:00, на вулиці Незалежності у Рожищі вдарив долонею в обличчя свою дружину, вчинивши щодо неї домашнє насильство та завдавши шкоди психічному та фізичному здоров'ю.
Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав повністю, розкаявся та повідомив, що вже примирився з дружиною.
Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1732 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 255 гривень.
Також він сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина, який вдарив дружину, оштрафували на 255 гривень
Сьогодні, 07:07
Спортсмен з Волині став чемпіоном світу з параатлетики
Сьогодні, 04:47
Медіа