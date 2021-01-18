Волинянина, який вдарив дружину, оштрафували на 255 гривень

В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності не працюючого чоловіка, який вдарив дружину.



Про це йдеться у постанові суду від 27 липня, передає



Підсудний 16 липня, приблизно о 20:00, на вулиці Незалежності у Рожищі вдарив долонею в обличчя свою дружину, вчинивши щодо неї домашнє насильство та завдавши шкоди психічному та фізичному здоров'ю.



Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав повністю, розкаявся та повідомив, що вже примирився з дружиною.



Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1732 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 255 гривень.



Також він сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.

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