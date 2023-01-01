За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів
Сьогодні, 08:18
За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб, що складає майже половину від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни.
Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду.
"За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни і майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей".
Як припускають в Опендатабот, аномальність цієї цифри пов'язання з розширенням статистичної бази.
"Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Загалом, як нагадують в Опендатабот, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.
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Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду.
"За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни і майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей".
Як припускають в Опендатабот, аномальність цієї цифри пов'язання з розширенням статистичної бази.
"Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Загалом, як нагадують в Опендатабот, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.
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