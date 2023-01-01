За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів

За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів
За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб, що складає майже половину від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду.

"За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни і майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей".

Як припускають в Опендатабот, аномальність цієї цифри пов'язання з розширенням статистичної бази.

"Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як нагадують в Опендатабот, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.

За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсіонери, ПФУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відбулося 37 бойових зіткнень, ЗСУ знищили «Алігатор»: ситуація на фронті зранку 8 серпня
Сьогодні, 08:45
За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів
Сьогодні, 08:18
Волинянина, який вдарив дружину, оштрафували на 255 гривень
Сьогодні, 07:07
У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки
Сьогодні, 06:00
Спортсмен з Волині став чемпіоном світу з параатлетики
Сьогодні, 04:47
Схожі новини
Пенсії знову зростуть: хто отримає вищі виплати у липні Пенсії знову зростуть: хто отримає вищі виплати у липні
23 червень, 08:18
У Пенсійному фонді України розповіли, хто може не платити за комуналку У Пенсійному фонді України розповіли, хто може не платити за комуналку
05 червень, 08:18
Ошукав пенсіонерів на майже 2 мільйони гривень: шахрая на Волині засудили до 11 років тюрми Ошукав пенсіонерів на майже 2 мільйони гривень: шахрая на Волині засудили до 11 років тюрми
08 травень, 16:00
Можна отримати додаткові кошти: у Пенсійному фонді розповіли про ще один вид пенсії Можна отримати додаткові кошти: у Пенсійному фонді розповіли про ще один вид пенсії
06 травень, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відбулося 37 бойових зіткнень, ЗСУ знищили «Алігатор»: ситуація на фронті зранку 8 серпня
Сьогодні, 08:45
 0
За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів
Сьогодні, 08:18
 0
Волинянина, який вдарив дружину, оштрафували на 255 гривень
Сьогодні, 07:07
 0
У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки
Сьогодні, 06:00
 0
Спортсмен з Волині став чемпіоном світу з параатлетики
Сьогодні, 04:47
 0
Медіа
відео
1/8