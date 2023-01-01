За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів





Про це повідомляє платформа відкритих даних



"За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни і майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей".



Як припускають в Опендатабот, аномальність цієї цифри пов'язання з розширенням статистичної бази.



"Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Загалом, як нагадують в Опендатабот, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб, що складає майже половину від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни.Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот , посилаючись на дані Пенсійного фонду."За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни і майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей".Як припускають в Опендатабот, аномальність цієї цифри пов'язання з розширенням статистичної бази."Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Загалом, як нагадують в Опендатабот, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.

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