Кількість поранених через обстріл Покровська зросла до 67





Про це



Відомство зазначило, що серед поранених — 29 працівників поліції, 7 рятувальників та двоє дітей.



Кількість жертв не змінилася з попередніх даних — через атаку загинули 7 людей.



У Донецькій ОВА уточнили, що серед загиблих — п'ятеро цивільних, працівник ДСНС та військовий.



Серед поранених поліціянтів — герой фільму «20 днів у Маріуполі» Володимир, повідомив режисер фільму Мстислав Чернов. За його словами, поліціянт потрапив під повторний ракетний удар, коли допомагав людям після першого.



Зранку рятувальники відновили розбір завалів. Уночі вони були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів.



Нагадаємо, російські окупанти 7 серпня завдали двох ракетних ударів по Покровську в Донецькій області: поцілили по центру міста, зокрема по житловому будинку.



Кількість загиблих постійно зростала. Відомо, що серед загиблих — заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.



Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини й адміністративні будівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 67 зросла кількість поранених унаслідок ракетного удару росії по Покровську Донецької області, який стався напередодні, 7 серпня.Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ зранку 8 серпня.Відомство зазначило, що серед поранених — 29 працівників поліції, 7 рятувальників та двоє дітей.Кількість жертв не змінилася з попередніх даних — через атаку загинули 7 людей.У Донецькій ОВА уточнили, що серед загиблих — п'ятеро цивільних, працівник ДСНС та військовий.Серед поранених поліціянтів — герой фільму «20 днів у Маріуполі», повідомив режисер фільму. За його словами, поліціянт потрапив під повторний ракетний удар, коли допомагав людям після першого.Зранку рятувальники відновили розбір завалів. Уночі вони були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів.Нагадаємо, російські окупанти 7 серпня: поцілили по центру міста, зокрема по житловому будинку.Кількість загиблих. Відомо, що серед загиблих — заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Донецькій областіУнаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини й адміністративні будівлі.

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