Росія вдарила ракетами по Покровську: є загиблий та поранені
Сьогодні, 21:10
Російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області – пошкоджені багатоповерхівки, є щонайменше один загиблий та 7 поранених.
Про це повідомили президент Володимир Зеленський та очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", – зауважив президент.
Зеленський закликав зупинити російський терор і запевнив, що росія відповідатиме за свої злочини.
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про, за попередніми даними, одного загиблого та 7 поранених внаслідок ракетної атаки на Прокровськ.
"Росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.
Увага! Зберігається загроза повторних атак! Наполегливе прохання до цивільних – спуститися в укриття", – зазначив Кириленко.
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Про це повідомили президент Володимир Зеленський та очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", – зауважив президент.
Зеленський закликав зупинити російський терор і запевнив, що росія відповідатиме за свої злочини.
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про, за попередніми даними, одного загиблого та 7 поранених внаслідок ракетної атаки на Прокровськ.
"Росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.
Увага! Зберігається загроза повторних атак! Наполегливе прохання до цивільних – спуститися в укриття", – зазначив Кириленко.
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