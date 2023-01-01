Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла, серед жертв – заступник начальника обласної ДСНС

Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла, серед жертв – заступник начальника обласної ДСНС
У понеділок, 7 серпня, росія завдала ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, серед жертв російських терористів – заступник начальника ДСНС України в Донецькій області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр повідомив, що станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

"Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людей", – заначив Клименко.

Також через удари є щонайменше 18 потерпілих. Наразі триває розбір завалів, під якими можуть бути люди.

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Теги: Покровськ, ракетний удар
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