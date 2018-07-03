Які гриби можна купити на луцькому ринку та скільки вони коштують





Про це йдеться в сюжеті



Продавці зізнаються: цей сезон почався раніше, ніж минулорічний. Щоправда, грибники кажуть, що перші правдивці, як правило, червиві та водянисті.



Грибники просять від 100 до 250 грн за кілограм боровиків. Ціна залежить від розміру грибів, чим менші, тим дорожчі. Великі разом із маленькими віддають по 180 грн.



За словами продавців, порівняно з минулим роком вартість не змінилася. Як і попит на лісову продукцію. Однак відвідувачам ринків пропонують поласувати не лише білими грибами. Асортимент на базарі багатий: лисички, підберезники, підосичники, польські гриби. Середня ціна близько 70 грн за кілограм. Тому на кожен товар свій покупець.



Поки одні смакують білими грибами, Сергій обирає червоноголовці. Каже, їх полюбляє найбільше. Смаколики хоч і полюбляє, але сам не збирає. Зізнається, що це не вигідно.



«Самому збирати - дорожче. Адже значні затрати на бензин», - каже покупець.



Білі гриби тільки розпочалися, а от лисички - в самому розпалі. Їх на базарі більше, а ціни менші. Що буде з цінами на правдиві гриби далі, поки невідомо. Але припускають, що ціна падатиме. А от у тому, що після дощів їх стане більше і грибники, і продавці не сумніваються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому базарі вже з'явилися білі гриби. Приїхали з Ковельського, Маневицького та Камінь-Каширського районів.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу , пише ВСН Продавці зізнаються: цей сезон почався раніше, ніж минулорічний. Щоправда, грибники кажуть, що перші правдивці, як правило, червиві та водянисті.Грибники просять від 100 до 250 грн за кілограм боровиків. Ціна залежить від розміру грибів, чим менші, тим дорожчі. Великі разом із маленькими віддають по 180 грн.За словами продавців, порівняно з минулим роком вартість не змінилася. Як і попит на лісову продукцію. Однак відвідувачам ринків пропонують поласувати не лише білими грибами. Асортимент на базарі багатий: лисички, підберезники, підосичники, польські гриби. Середня ціна близько 70 грн за кілограм. Тому на кожен товар свій покупець.Поки одні смакують білими грибами, Сергій обирає червоноголовці. Каже, їх полюбляє найбільше. Смаколики хоч і полюбляє, але сам не збирає. Зізнається, що це не вигідно.«Самому збирати - дорожче. Адже значні затрати на бензин», - каже покупець.Білі гриби тільки розпочалися, а от лисички - в самому розпалі. Їх на базарі більше, а ціни менші. Що буде з цінами на правдиві гриби далі, поки невідомо. Але припускають, що ціна падатиме. А от у тому, що після дощів їх стане більше і грибники, і продавці не сумніваються.

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