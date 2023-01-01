З російського полону повернули додому ще 22 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня

Цей день не можна назвати добрим. Російські обстріли залишили черговий шрам на серцях українців та українок.Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах."Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости", - йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.Нагадаємо, 6 серпня окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.Також гауляйтер Херсонської областізаявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артсистем та 28 безпілотників.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,• танків − 4 244 (+7) од,• бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,• артилерійських систем − 4 977 (+12) од,• РСЗВ − 709 (+4) од,• засобів ППО − 467 (+1) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 311 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,• крилатих ракет − 1 377 (+18) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,• спеціальної техніки − 735 (+1) од.Сьогодні, 7 серпня, повернули додому з полону ще 22 українських воїнів."Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні голови Офісу президентаВолинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України, вкрадені росією. Повертаємо своє)».У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.Концерт відбудеться на основній сценіДія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.