З російського полону повернули додому ще 22 українських воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня
Сьогодні, 23:27
Цей день не можна назвати добрим. Російські обстріли залишили черговий шрам на серцях українців та українок.
Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах.
"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости", - йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.
Нагадаємо, 6 серпня окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.
Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.
Сили оборони України знищили вже понад 250 тисяч окупантів
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артсистем та 28 безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,
• танків − 4 244 (+7) од,
• бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,
• артилерійських систем − 4 977 (+12) од,
• РСЗВ − 709 (+4) од,
• засобів ППО − 467 (+1) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,
• крилатих ракет − 1 377 (+18) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,
• спеціальної техніки − 735 (+1) од.
З російського полону повернули додому ще 22 українських воїнів
Сьогодні, 7 серпня, повернули додому з полону ще 22 українських воїнів.
"Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні голови Офісу президента Андрія Єрмака.
У волинському драмтеатрі відбудеться вистава-концерт «При ватрі»
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України, вкрадені росією. Повертаємо своє)».
У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.
Концерт відбудеться на основній сцені 23 серпня о 18:00.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у серпні
Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.
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Та нехай наша традиційна рубрика стане сьогодні тим необхідним ковтком свіжого повітря. Попри складний день, добрі новини все ж були:
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах.
"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости", - йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.
Нагадаємо, 6 серпня окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.
Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.
Сили оборони України знищили вже понад 250 тисяч окупантів
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артсистем та 28 безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,
• танків − 4 244 (+7) од,
• бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,
• артилерійських систем − 4 977 (+12) од,
• РСЗВ − 709 (+4) од,
• засобів ППО − 467 (+1) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,
• крилатих ракет − 1 377 (+18) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,
• спеціальної техніки − 735 (+1) од.
З російського полону повернули додому ще 22 українських воїнів
Сьогодні, 7 серпня, повернули додому з полону ще 22 українських воїнів.
"Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні голови Офісу президента Андрія Єрмака.
У волинському драмтеатрі відбудеться вистава-концерт «При ватрі»
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України, вкрадені росією. Повертаємо своє)».
У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.
Концерт відбудеться на основній сцені 23 серпня о 18:00.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у серпні
Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.
Аби ознайомитися з переліком, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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