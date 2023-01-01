У волинському драмтеатрі відбудеться вистава-концерт «При ватрі»
Сьогодні, 13:55
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на виставу-концерт «При ватрі (Пісні України, вкрадені росією. Повертаємо своє)».
Про це повідомляють організатори заходу.
У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.
Концерт відбудеться на основній сцені 23 серпня о 18:00.
«На сцені гарантуємо вражаючу гру професійних артистів, які подарують глядачам можливість відчути себе, наче у розкішному світі драматичних емоцій та почуттів. Кожен акорд, кожне виголошене слово, перетворяться у чарівні моменти, які спонукатимуть серце битися у такт.
Ми переконані, що ця зустріч залишиться незабутньою для вас та ваших близьких. Приходьте разом з друзями та родиною, адже прекрасна атмосфера театру зробить цей літній вечір ще теплішим та приємнішим», – зазначають організатори.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
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Про це повідомляють організатори заходу.
У концертній програмі будуть використані українські пісні, вкрадені росіянами, а також вірші Василя Стуса та Павла Вишебаби.
Концерт відбудеться на основній сцені 23 серпня о 18:00.
«На сцені гарантуємо вражаючу гру професійних артистів, які подарують глядачам можливість відчути себе, наче у розкішному світі драматичних емоцій та почуттів. Кожен акорд, кожне виголошене слово, перетворяться у чарівні моменти, які спонукатимуть серце битися у такт.
Ми переконані, що ця зустріч залишиться незабутньою для вас та ваших близьких. Приходьте разом з друзями та родиною, адже прекрасна атмосфера театру зробить цей літній вечір ще теплішим та приємнішим», – зазначають організатори.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
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