«Наш Чорниж може нагодувати пів України»: в селі на Волині майже усі вирощують огірки. ВІДЕО





Як розповіла Тетяна Онищук, люди масово взялися за вирощування огірків 15 років тому.



"В нас були такі перші самі винахідці, які починали парниковий бізнес. Потім по трошки додавалось, додавалось людей. Наші люди чорнизькі мало їздять за кордон, вони в основному стараються працювати на землі", – додала Тетяна Онищук.



Досвід одного з господарів



Юрій Кузьмич має дві теплиці. Говорить: цього сезону продав приблизно 12 тонн овочів, які виростив на площі 10 соток. Першу розсаду огірків висадив 9 березня.



"Спершу починаємо топити дровами. Багато дров іде. Топимо, розсада росте. Держимо температуру 23-26 градусів, і за три тижні, як все добре, перші огірки маємо", – каже господар.



До кожного паростка в теплиці господар організував крапельний полив. Воду бере з викопаної поблизу водойми. Розповідає: цього року перший врожай зібрав 13-го квітня.



Засмучують, – каже Юрій Кузьмич, – ціни на огірки: "Ціна опускається, опускається. Здавав по 18 гривень два тижні тому".



Не лише на продаж – що господині роблять з огірками



Не займаються огірковим бізнесом в промислових масштабах у Чорнижі пенсіонери, – каже місцева жителька Софія Ляшук. Жінка показала грядки біля будинку, де теж вирощує огірки, але лише для власних потреб.



"Достатньо з мене цього. Салату не роблю. Трошки посолила, трошки закрила. Для мене цього хватає, у сусідів не купую", – говорить пенсіонерка.



Кожна господиня у Чорнижі має свій рецепт з огірків. Частину врожаю, – каже Людмила Павлюк, – заготовлюють на зиму.



"Салатики з гірчичкою, з кетчупом, в мене їх усі дуже люблять. Ще хочу салатики з пікантною гірчицею зробити. Асорті вже наготувала, буду зараз маринад варити", – ділиться господиня.



Зі слів старости Тетяни Онищук, від початку повномасштабної війни ніхто у селі не перестав вирощувати огірки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селі Чорниж на Волині – 445 особистих господарств. Майже в кожному із них на городах встановлені теплиці, де вирощують огірки. Між собою люди називають село огірковою столицею.Як розповіла Суспільному староста села, люди масово взялися за вирощування огірків 15 років тому."В нас були такі перші самі винахідці, які починали парниковий бізнес. Потім по трошки додавалось, додавалось людей. Наші люди чорнизькі мало їздять за кордон, вони в основному стараються працювати на землі", – додала Тетяна Онищук.має дві теплиці. Говорить: цього сезону продав приблизно 12 тонн овочів, які виростив на площі 10 соток. Першу розсаду огірків висадив 9 березня."Спершу починаємо топити дровами. Багато дров іде. Топимо, розсада росте. Держимо температуру 23-26 градусів, і за три тижні, як все добре, перші огірки маємо", – каже господар.До кожного паростка в теплиці господар організував крапельний полив. Воду бере з викопаної поблизу водойми. Розповідає: цього року перший врожай зібрав 13-го квітня.Засмучують, – каже Юрій Кузьмич, – ціни на огірки: "Ціна опускається, опускається. Здавав по 18 гривень два тижні тому".Не займаються огірковим бізнесом в промислових масштабах у Чорнижі пенсіонери, – каже місцева жителька. Жінка показала грядки біля будинку, де теж вирощує огірки, але лише для власних потреб."Достатньо з мене цього. Салату не роблю. Трошки посолила, трошки закрила. Для мене цього хватає, у сусідів не купую", – говорить пенсіонерка.Кожна господиня у Чорнижі має свій рецепт з огірків. Частину врожаю, – каже, – заготовлюють на зиму."Салатики з гірчичкою, з кетчупом, в мене їх усі дуже люблять. Ще хочу салатики з пікантною гірчицею зробити. Асорті вже наготувала, буду зараз маринад варити", – ділиться господиня.Зі слів старости Тетяни Онищук, від початку повномасштабної війни ніхто у селі не перестав вирощувати огірки.

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