Двоє волинян застрелили лося у національному парку

Двом волинянам повідомили про підозру, які незаконно вполювали лося на території Національного природного парку.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб незаконному полюванні на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, на звіра, що занесений до Червоної книги України.За даними слідства, 50-річний житель села Зарудче та 62-річний житель села Селісок Камінь-Каширського району незаконно застрелили лося на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід».Після цього їх, з рюкзаками, повними м`яса вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» та Державної екологічної інспекції у Волинській області.Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 000 гривень.