Двоє волинян застрелили лося у національному парку
Сьогодні, 13:30
Двом волинянам повідомили про підозру, які незаконно вполювали лося на території Національного природного парку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб незаконному полюванні на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, на звіра, що занесений до Червоної книги України.
За даними слідства, 50-річний житель села Зарудче та 62-річний житель села Селісок Камінь-Каширського району незаконно застрелили лося на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід».
Після цього їх, з рюкзаками, повними м`яса вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» та Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб незаконному полюванні на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, на звіра, що занесений до Червоної книги України.
За даними слідства, 50-річний житель села Зарудче та 62-річний житель села Селісок Камінь-Каширського району незаконно застрелили лося на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід».
Після цього їх, з рюкзаками, повними м`яса вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» та Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському драмтеатрі відбудеться вистава-концерт «При ватрі»
Сьогодні, 13:55
«Наш Чорниж може нагодувати пів України»: в селі на Волині майже усі вирощують огірки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
Двоє волинян застрелили лося у національному парку
Сьогодні, 13:30
На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини
Сьогодні, 12:55
Медіа