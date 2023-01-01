Двоє волинян застрелили лося у національному парку

Двоє волинян застрелили лося у національному парку
Двом волинянам повідомили про підозру, які незаконно вполювали лося на території Національного природного парку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб незаконному полюванні на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, на звіра, що занесений до Червоної книги України.

За даними слідства, 50-річний житель села Зарудче та 62-річний житель села Селісок Камінь-Каширського району незаконно застрелили лося на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід».

Після цього їх, з рюкзаками, повними м`яса вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» та Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 000 гривень.

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Теги: Волинь, лось, підозра
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