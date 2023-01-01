На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини

На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини
На Волині ювенальні поліцейські відшукали двох неповнолітніх дівчат, які родом з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 6 серпня, до поліції Тернопільської області звернулась 54-річна переселенка з Херсонщини про те, що її неповнолітня онучка не повернулась додому та перестала виходити на зв’язок.

Поліцейські відразу ж розпочали пошукові заходи, а орієнтування надіслали в інші області. Отримавши оперативну інформацію, волинські ювенальні поліцейські знайшли зниклу дівчину у Ковелі на автостанції, де вона перебувала разом із подругою. Обом дівчатам по 17 років, протиправних дій щодо них ніхто не вчиняв.

Разом з цим, поліцейські з’ясували їхню історію.

«Близько пів року тому вони ще перебували в окупації у селі Олешківці, але російські війська вивезли цих дівчат без їхньої згоди до Краснодарського краю, де утримували їх тривалий час. Згодом, завдяки одній з українських волонтерських організацій, юнки таки повернулись в Україну, однак не додому, а вимушені були перебратись у Терпопільську область - у статусі внутрішньо переміщених осіб», - розповів начальник сектору ювенальної превенції Ковельського РУП Юрій Кузьмук.

Наразі неповнолітні вже в безпеці.

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Теги: Волинь, переселенки, поліція, розшук
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