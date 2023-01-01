Завтра на Волині зустрічатимуть 23-річного Героя Олександра Назарука

Олександра Назарука.



Про це



"Тіло військовослужбовця Назарука Олександра, зустрічаємо завтра, 8 серпня, орієнтовно о 10.45 год.



Маршрут траурного кортежу:



Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Дорошенка - Миру (до молитовного будинку).



Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 8 серпня.



Маршрут траурного кортежу від молитовного будинку до (піша хода):



Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

Просять жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 8 серпня, на Волині зустрічатимуть загиблого на війні Героя Про це повідомили у Ківерцівській громаді."Тіло військовослужбовця Назарука Олександра, зустрічаємо завтра, 8 серпня, орієнтовно о 10.45 год.Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Дорошенка - Миру (до молитовного будинку).Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 8 серпня.Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.Просять жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину.

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