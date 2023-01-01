Завтра на Волині зустрічатимуть 23-річного Героя Олександра Назарука

Завтра на Волині зустрічатимуть 23-річного Героя Олександра Назарука
Завтра, 8 серпня, на Волині зустрічатимуть загиблого на війні Героя Олександра Назарука.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Тіло військовослужбовця Назарука Олександра, зустрічаємо завтра, 8 серпня, орієнтовно о 10.45 год.

Маршрут траурного кортежу:

Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Дорошенка - Миру (до молитовного будинку).

Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 8 серпня.

Маршрут траурного кортежу від молитовного будинку до (піша хода):

Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Просять жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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