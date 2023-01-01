З російського полону повернули додому ще 22 українських воїнів
Сьогодні, 12:07
Сьогодні, 7 серпня, повернули додому з полону ще 22 українських воїнів.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.
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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.
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