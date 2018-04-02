У Луцьку відкриють фотовиставку бійця тероборони про перші дні деокупації Херсона
Сьогодні, 11:45
У Луцьку відкриють благодійну фотовиставку «Дні світла: духа та емоції щойно звільненого Херсона». Автор фотопроєкту – фотограф з Херсона Антон Балан, що на початку повномасштабного вторгнення прийшов добровольцем до лав тероборони та захищав місто.
У Луцьку виставка триватиме з 11 до 27 серпня у галереї «ART GALLERY» (ЦУМ, 5 поверх), повідомляють організатори.
Антон Балан разом зі своїми земляками весь час від початку повномасштабного вторгнення був у Херсоні і чинив опір окупантам. В перші дні звільнення рідного міста він зафіксував усе, що в ньому відбувалося.
Всі виручені під час фотовиставки кошти передадуть на потреби Сил оборони України.
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У Луцьку виставка триватиме з 11 до 27 серпня у галереї «ART GALLERY» (ЦУМ, 5 поверх), повідомляють організатори.
Антон Балан разом зі своїми земляками весь час від початку повномасштабного вторгнення був у Херсоні і чинив опір окупантам. В перші дні звільнення рідного міста він зафіксував усе, що в ньому відбувалося.
Всі виручені під час фотовиставки кошти передадуть на потреби Сил оборони України.
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