У Луцьку відкриють фотовиставку бійця тероборони про перші дні деокупації Херсона

У Луцьку відкриють благодійну фотовиставку «Дні світла: духа та емоції щойно звільненого Херсона». Автор фотопроєкту – фотограф з Херсона, що на початку повномасштабного вторгнення прийшов добровольцем до лав тероборони та захищав місто.У Луцьку виставка триватиме з 11 до 27 серпня у галереї «ART GALLERY» (ЦУМ, 5 поверх), повідомляють організатори.Антон Балан разом зі своїми земляками весь час від початку повномасштабного вторгнення був у Херсоні і чинив опір окупантам. В перші дні звільнення рідного міста він зафіксував усе, що в ньому відбувалося.Всі виручені під час фотовиставки кошти передадуть на потреби Сил оборони України.