У центрі Луцька у волонтера вкрали сумку з грошима. ФОТО

У центрі Луцька у волонтера вкрали сумку з грошима. ФОТО
Луцькі поліцейські менше ніж за пів години встановили зловмисника, який обікрав волонтера.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Прикрий інцидент трапився учора на Театральному майдані у Луцьку, про це поліції повідомив постраждалий волонтер.

Під час виставки військового знаряддя невідомий підійшов до столу, де знаходились експонати, та, поки ніхто не бачив, поцупив барсетку з значною сумою грошей – близько 70 тисяч гривень. Як тільки власник помітив зникнення сумки – одразу повідомив правоохоронцям. Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів – переглянули камери спостережень, опитали свідків та обстежили прилеглу територію. Їм знадобилося менше ніж пів години, аби встановити крадія, ним виявився 75-річний лучанин. Сумку з усіма грошима вилучили і повернуть власнику.
У центрі Луцька у волонтера вкрали сумку з грошима. ФОТО

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку в умовах воєнного стану. Триває розслідування.

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Теги: Луцьк, виставка, волонтер, пограбування
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