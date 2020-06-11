На Волині через негоду 74 населені пункти залишились без світла

На Волині через негоду 74 населені пункти залишились без світла
Через сильні пориви вітру на Волині зафіксовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в ПрАТ «Волиньобленерго».

Енергетики відновлюють електропостачання. Працює 40 бригад «Волиньобленерго», задіяно 22 одиниці техніки. Найбільше постраждали Луцький та Ковельський райони.

"Станом на 11:00 понеділка, 7 серпня, негодою знеструмлено 27 ліній (10 кВ) повністю, 7 – частково. Без електроенергії лишаються 74 населені пункти повністю, 42 частково", - йдеться в повідомленні.

У «Волиньобленерго» закликають бути обережними під час негоди та не нехтувати правилами безпеки.

"У разі виявлення обірваного проводу, що лежить на землі, кущі або дереві, не підходьте до нього на відстань ближче як 8 метрів. Це небезпечно!" - наголошують електрики.

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Теги: Волинь, світло, відключення, негода
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