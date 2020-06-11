На Волині через негоду 74 населені пункти залишились без світла

Через сильні пориви вітру на Волині зафіксовані аварійні відключення електроенергії.Про це повідомили в ПрАТ «Волиньобленерго».Енергетики відновлюють електропостачання. Працює 40 бригад «Волиньобленерго», задіяно 22 одиниці техніки. Найбільше постраждали Луцький та Ковельський райони."Станом на 11:00 понеділка, 7 серпня, негодою знеструмлено 27 ліній (10 кВ) повністю, 7 – частково. Без електроенергії лишаються 74 населені пункти повністю, 42 частково", - йдеться в повідомленні.У «Волиньобленерго» закликають бути обережними під час негоди та не нехтувати правилами безпеки."У разі виявлення обірваного проводу, що лежить на землі, кущі або дереві, не підходьте до нього на відстань ближче як 8 метрів. Це небезпечно!" - наголошують електрики.