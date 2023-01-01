«На кордоні з Білоруссю російські ДРГ не фіксуємо», – Держприкордонслужба

«На кордоні з Білоруссю російські ДРГ не фіксуємо», – Держприкордонслужба
На кордоні з Білоруссю російські ДРГ не фіксуються, однак вони є на кордонах з рф у Сумській та Чернігівській областях.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Ми бачимо, що ворог намагається використовувати ДРГ особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а ось по кордону з росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, насамперед, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які спрямовані, на жаль, у тому числі й на мирних людей. Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України», - повідомив Демченко.

Він додав, що з початку серпня прикордонними нарядами зафіксовано близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території.

Сили оборони 1 серпня зупинили спробу перетину кордону України в Чернігівській області диверсійною розвідувальною групою російської федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, ДРГ, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Наш Чорниж може нагодувати пів України»: в селі на Волині майже усі вирощують огірки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
Двоє волинян застрелили лося у національному парку
Сьогодні, 13:30
«На кордоні з Білоруссю російські ДРГ не фіксуємо», – Держприкордонслужба
Сьогодні, 13:11
На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини
Сьогодні, 12:55
На Волині через негоду 74 населені пункти залишились без світла
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі Росія ударила по Україні «Кинджалами» та «Калібрами» з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі
05 серпень, 21:07
Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців» Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців»
05 серпень, 17:18
У Білорусі зменшилася кількість російської авіації: країну покинули 10 вертольотів, – «Беларускі Гаюн» У Білорусі зменшилася кількість російської авіації: країну покинули 10 вертольотів, – «Беларускі Гаюн»
05 серпень, 16:26
Росія через «вагнерівців» готує масштабну провокацію в Білорусі, щоб втягнути її у війну, – СБУ Росія через «вагнерівців» готує масштабну провокацію в Білорусі, щоб втягнути її у війну, – СБУ
04 серпень, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Залізничник у Харкові «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ, – СБУ
Сьогодні, 14:30
 0
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Валерій Лошик
Сьогодні, 14:14
 0
У волинському драмтеатрі відбудеться вистава-концерт «При ватрі»
Сьогодні, 13:55
 0
«Наш Чорниж може нагодувати пів України»: в селі на Волині майже усі вирощують огірки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
 0
Двоє волинян застрелили лося у національному парку
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8