«На кордоні з Білоруссю російські ДРГ не фіксуємо», – Держприкордонслужба





Як передає Андрій Демченко.



«Ми бачимо, що ворог намагається використовувати ДРГ особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а ось по кордону з росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, насамперед, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які спрямовані, на жаль, у тому числі й на мирних людей. Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України», - повідомив Демченко.



Він додав, що з початку серпня прикордонними нарядами зафіксовано близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території.



Сили оборони 1 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з Білоруссю російські ДРГ не фіксуються, однак вони є на кордонах з рф у Сумській та Чернігівській областях.Як передає Укрінформ , про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Держприкордонслужби«Ми бачимо, що ворог намагається використовувати ДРГ особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а ось по кордону з росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, насамперед, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які спрямовані, на жаль, у тому числі й на мирних людей. Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України», - повідомив Демченко.Він додав, що з початку серпня прикордонними нарядами зафіксовано близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території.Сили оборони 1 серпня зупинили спробу перетину кордону України в Чернігівській області диверсійною розвідувальною групою російської федерації.

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