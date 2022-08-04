Через кордон на півночі України намагалася прорватися ворожа ДРГ





Про це в Telegram Сергій Наєв.



За його словами, чотирьох озброєних осіб побачили прикордонники 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.



«За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад. Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове поніс втрати та не досяг поставленої мети», – розповів Наєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої ночі на Чернігівщині через український кордон намагалася прорватися диверсійно-розвідувальна група росіян.Про це в Telegram повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУЗа його словами, чотирьох озброєних осіб побачили прикордонники 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.«За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад. Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове поніс втрати та не досяг поставленої мети», – розповів Наєв.

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