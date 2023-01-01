«Вихід завжди є»: у Луцьку анонімні алкоголіки провели масштабний форум

Ірина, 24 роки тверезості

В обласному центрі Волині відбувся форум з нагоди 34-ї річниці заснування товариства «Анонімних алкоголіків» у Луцьку. Упродовж двох днів люди, яким вдалося побороти залежність, розповідали свої історії та обмінювалися досвідом з іншими.Журналістипобували на заході, тож як це було – розповідаємо.Географія учасників форуму вражає. Привітати Луцьк з 34-ю річницею приїхали гості з Києва, Броварів, Глевахи, Бучі, Львова, Рівного, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Кременчука, волинських Каменя-Каширського та Ківерців. Окрім того, на святі були присутні громадяни Польщі та Канади., – запропонувала ведуча.Згодом учасники прочитали молитву для душевного спокою, пригадали історію створення руху і виголосили 12 традицій та 12 кроків АА. Саме ці принципи допомогли членам товариства позбутися алкоголізму. Щоправда, самі себе вони називають алкоголіками й досі.Далі – традиційна перекличка тверезості. На святі були присутні люди, які не вживають алкоголь 20, 30 і навіть 40 років. Однак на зустрічі ще дужче аплодували тим, хто тверезий перший день. Бо, як зазначила ведуча, новачок – найважливіша людина під час будь-яких зборів АА., – каже ведуча.І жартує:Після вступної частини, яка нагадала, розпочався виступ спікерів – членів товариства АА – на тему «Якими ми були, що з нами стало і якими ми є тепер».Мене виховували в радянській сім'ї. Майбутнє прогнозоване: жовтеня, піонер, комсомолець, якщо пощастить – комуніст. Цінності я мала, хотіла збудувати кар’єру, вийти заміж, народити дітей. Тому навіть і гадки не було, що мене торкнеться проблема алкоголізму. Крім того, у мене – дуже хороша сім’я: ніхто не пив, не бився.У дитинстві я часто хворіла. Мама купувала багато «Пертусину», і він мені дуже смакував. Я залазила в тумбочку і випивала по 2-3 пляшечки. У 8-10 років я полюбила цукерки з лікером і «П’яну вишню». Я їх розколупувала і висмоктувала алкоголь. До речі, шоколад мені не смакував, я його лишала. Коли мені було 14 років, могла випити з батьками келих сухого вина чи шампанського. Попри те, випити мене не тягнуло. Як каже мій спонсор, у той період життя я була в міру питуща. Сама не помічала, як алкоголю у моєму житті ставало щоразу більше. Вже у 18 років напилася серйозно – до втрати свідомості.На перший погляд, у мене все було добре, але з самого дитинства я відчувала себе не такою, як всі. Важко було в колективі. Ззовні це не було помітно. А от відчуття всередині мене лякало. Складалося враження, що я живу не своїм життям. Думала, що всі люди мають якийсь секрет щастя, а мені не судилося. Але це виправив алкоголь. Я випиваю, і моє сіре життя стає яскравим. Легко, весело. Комплекси і страхи щезають. Вирішила, що моє щастя – в алкоголі. Спершу він мені дійсно давав багато, а потім почав забирати.Я спивалася дуже швидко. У 20 років я напивалася до провалів у пам’яті. У 20-23 – почала похмелятися. У 27 – прийшла в АА. Однак я таки вийшла заміж, народила дитину. Проблема вже була помітною, чоловік робив зауваження. Та я вважала, що це просто «зустрічі з подругами». Думала, що п’ю через декрет, а от коли вийду на роботу – все налагодиться. От тільки стало все набагато гірше.Це був останній рік, коли я вживала. Пила практичного щодня і не розуміла, що зі мною відбувається. На роботі вже в очі говорили, що в мене проблеми. Чоловік не знав, що зі мною робити, казав, що буде кодувати. Натомість я плювала йому в лице, мовляв, не чіпай мене, я не алкоголік. У хвилини тверезості я запитувала себе, чому щоразу, коли я випиваю – іду в запій. Чому не можу зупинитися після першої чарки? Я не хотіла зникати на кілька діб, кидати дитину, прогулювати роботу. Не хотіла відчувати наслідки запою, коли тобі важко фізично і морально. Знаєте, в алкоголіків в душі таке пекло твориться… Але впоратися з цим сама я вже не могла.Тоді я вирішила повіситись. Розповісти про свій душевний біль не могла, бо боялась, що думатимуть, що я божевільна, і заберуть в психлікарню. Тому накласти на себе руки – найкращий варіант. У мене були дві спроби, але всі, на щастя, не вдалі. Це такий розпач був… Уявіть, перестати пити не можу, повіситися теж ні. Я вважала себе невдахою. Тому надумала продовжувати пити і повільно вмирати.Зрештою, під час останнього запою чоловік мене вигнав з дому. Привіз до батьків, швирнув на поріг зі словами: «Забирайте алкоголічку, я не хочу з нею жити». Він уже почав збирати документи на позбавлення батьківських прав. Батьки були шоковані, бо вони і близько подумати не могли, що зі мною таке може статися. Почала жити з ними. Через місяць знову пішла в запій і зникла на тиждень. Вони не знали, де я. Не пам’ятаю як, але набрала п’яна до мами і попросила, щоб вона мене забрала, бо я помираю. Наступного дня разом із батьком приперли мене до стінки і сказали: «Або ти будеш щось із цим робити, або підеш бомжувати». Бомжувати не хотілося, тому пішла кодуватися. А які ще методи тоді знали? Бабка, дєдка, наркодиспансер, а якщо пощастить – психотерапевт.Словом, прийшла тоді до лікаря. Мені табличка дуже сподобалась! Там писало: «Нарколог-психотерапевт». Я ще тоді зраділа, бо думала, що розкажу йому свою драму, він скаже, як мені треба жити, і все буде добре. А він поговорив зі мною і каже мамі: «Ні-ні-ні, кодувати її не буду. Завтра збиратимуться анонімні алкоголіки, хай сходить туди, послухає». Я подумала, що він ненормальний… Як мені мають допомогти смердючі алкоголіки з гнилими зубами? Але мама уточнила цей момент. На що лікар відповів: «Там збираються цікаві люди, хай посидить, послухає. Якщо не захоче – не заставляйте».Так я потрапила на свої перші збори. Побачила, звісно, не те, що очікувала. Всі охайні, усміхнені. Майже у кожній історії я вбачала себе. Але найголовніше – я зрозуміла, що я хвора на алкоголізм. Я ж думала, що на мені порча. Якась бабка так і казала, що мені пороблено на смерть, мовляв, землі з кладовища хтось насипав. А виявилось, що я хвора, тому мені більше ніколи не можна пити алкоголь. Розумієте, я коли п’ю – не можу зупинитися. Тобто мій мозок стає ненормальним уже після першої чарки. На групі я зрозуміла, що моєї власної сили не вистачить – треба підтримка. В АА мені фактично запропонували чіткий план дій, який я дотепер виконую. Ці 12 традицій, 12 кроків мене трансформували. Духовні зміни допомагають мені залишатися тверезою досі.Якщо сьогодні хтось у цій залі думає, що виходу немає… Повірте, він є. Наші історії доводять, що ви не безнадійний чи безнадійна. Вмирати не треба. Вихід завжди є.