Що робити тим, хто не встиг оновити паспорт до 1 серпня
Сьогодні, 09:18
1 серпня завершився строк вклеювання фотокарток у старі паспорти-книжечки громадянам, які досягли 25-ти та 45-річного віку. Хто не встиг, паспорт доведеться міняти на «пластик».
Як нагадує МВС, у 2020 році через карантин людям, яким виповнилося 25 та 45 років тимчасово дозволили не вклеювати нові фотокартки у паспорти-книжечки зразка 1994 року.
Із 1 липня 2023 карантин був скасований, і громадянам дали місяць на вклеювання нових фото.
МВС зазначає, якщо фотокартку не була вклеєна вчасно, паспорт в обов’язковому порядку підлягає обміну на id-картку.
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Як нагадує МВС, у 2020 році через карантин людям, яким виповнилося 25 та 45 років тимчасово дозволили не вклеювати нові фотокартки у паспорти-книжечки зразка 1994 року.
Із 1 липня 2023 карантин був скасований, і громадянам дали місяць на вклеювання нових фото.
МВС зазначає, якщо фотокартку не була вклеєна вчасно, паспорт в обов’язковому порядку підлягає обміну на id-картку.
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