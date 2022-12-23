Що робити тим, хто не встиг оновити паспорт до 1 серпня

Що робити тим, хто не встиг оновити паспорт до 1 серпня
1 серпня завершився строк вклеювання фотокарток у старі паспорти-книжечки громадянам, які досягли 25-ти та 45-річного віку. Хто не встиг, паспорт доведеться міняти на «пластик».

Як нагадує МВС, у 2020 році через карантин людям, яким виповнилося 25 та 45 років тимчасово дозволили не вклеювати нові фотокартки у паспорти-книжечки зразка 1994 року.

Із 1 липня 2023 карантин був скасований, і громадянам дали місяць на вклеювання нових фото.

МВС зазначає, якщо фотокартку не була вклеєна вчасно, паспорт в обов’язковому порядку підлягає обміну на id-картку.

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Теги: паспорт, фотокартка
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