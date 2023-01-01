Скільки живої сили та техніки ворога знищили Сили оборони України за добу

Скільки живої сили та техніки ворога знищили Сили оборони України за добу
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та 5 танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,
• танків − 4 216 (+5) од,
• бойових броньованих машин − 8 205 (+17) од,
• артилерійських систем − 4 839 (+23) од,
• РСЗВ − 699 (+0) од,
• засобів ППО − 462 (+2) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10) од,
• крилатих ракет − 1 347 (+0) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32) од,
• спеціальної техніки − 718 (+3) од.

Дані уточнюють.

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Теги: втрати ворога
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