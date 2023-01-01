Скільки живої сили та техніки ворога знищили Сили оборони України за добу





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,

• танків − 4 216 (+5) од,

• бойових броньованих машин − 8 205 (+17) од,

• артилерійських систем − 4 839 (+23) од,

• РСЗВ − 699 (+0) од,

• засобів ППО − 462 (+2) од,

• літаків − 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 311 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10) од,

• крилатих ракет − 1 347 (+0) од,

• кораблів/катерів − 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32) од,

• спеціальної техніки − 718 (+3) од.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та 5 танків.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,• танків − 4 216 (+5) од,• бойових броньованих машин − 8 205 (+17) од,• артилерійських систем − 4 839 (+23) од,• РСЗВ − 699 (+0) од,• засобів ППО − 462 (+2) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 311 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10) од,• крилатих ракет − 1 347 (+0) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32) од,• спеціальної техніки − 718 (+3) од.Дані уточнюють.

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