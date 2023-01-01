Уночі Москву знову атакували безпілотники: один з них влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті»

Цієї ночі Москву знову атакували безпілотники. Один БПЛА влучив у бізнес-центр Москва-Сіті, пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що атака була відбита.Про це пишуть російські джерела."Кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події", – сказав Собянін.Російські ЗМІ також повідомляють, що після вибуху біля "Москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло. У Міноборони РФ стверджують, що загалом було три безпілотники. Два з них нібито знищили засоби ППО над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області, а ще один безпілотник був подавлений засобами радіоелектронної боротьби та впав на територію комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".За даними "Shot", пошкоджено 150 "квадратів" заскління на будівлі бізнес-центру. На 21 поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.Російські ЗМІ зазначають, що через атаку безпілотників тимчасово зупинено роботу московського аеропорту "Внуково", а літаки перенаправляють в інші аеропорти.