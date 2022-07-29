Волинян попереджають про навчальні стрільби

Волинян попереджають про навчальні стрільби
На Волині, поблизу села Городище проводитимуть навчальні стрільби.

Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади.

1 серпня з 10:00 до 17:00 та з 22:00 до 00:00, а також 2 серпня з 22:00 до 00:00 військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї.

Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище.

Закликаємо мешканців громади зберігати спокій, бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.

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Теги: Волинь, стрільби, Городище
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