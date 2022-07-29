Волинян попереджають про навчальні стрільби





Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади.



1 серпня з 10:00 до 17:00 та з 22:00 до 00:00, а також 2 серпня з 22:00 до 00:00 військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї.



Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище.



Закликаємо мешканців громади зберігати спокій, бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, поблизу села Городище проводитимуть навчальні стрільби.Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади.1 серпня з 10:00 до 17:00 та з 22:00 до 00:00, а також 2 серпня з 22:00 до 00:00 військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї.Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище.Закликаємо мешканців громади зберігати спокій, бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.

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