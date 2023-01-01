Комунальники з Волині передали військовим автомобіль-майстерню. ФОТО





Про це повідомляють у КП «Володимиртепло».



Працівники підприємства провели ремонтні роботи та перефарбували транспортний засіб у відповідний колір. Авто з невеликим пробігом, призначене для аварійно-ремонтних робіт повністю укомплектоване відповідним устаткуванням. Зокрема, автономним зварювальним генератором, генератором струму, ремонтним столом та буржуйкою для обігріву.



"З початку повномасштабного вторгнення підприємство постійно надає допомогу ЗСУ та бойовим підрозділам на передовій. Маємо надію автомобіль послужить гідну службу бійцям, які звільняють нашу землю від окупантів.", - повідомили у КП «Володимиртепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Комунального підприємства «Володимиртепло» передали ремонтно-виїзну майстерню на базі вантажівки «ЗІЛ» для потреб український військових.Про це повідомляють у КП «Володимиртепло».Працівники підприємства провели ремонтні роботи та перефарбували транспортний засіб у відповідний колір. Авто з невеликим пробігом, призначене для аварійно-ремонтних робіт повністю укомплектоване відповідним устаткуванням. Зокрема, автономним зварювальним генератором, генератором струму, ремонтним столом та буржуйкою для обігріву."З початку повномасштабного вторгнення підприємство постійно надає допомогу ЗСУ та бойовим підрозділам на передовій. Маємо надію автомобіль послужить гідну службу бійцям, які звільняють нашу землю від окупантів.", - повідомили у КП «Володимиртепло».

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