Комунальники з Волині передали військовим автомобіль-майстерню. ФОТО

Комунальники з Волині передали військовим автомобіль-майстерню. ФОТО
Працівники Комунального підприємства «Володимиртепло» передали ремонтно-виїзну майстерню на базі вантажівки «ЗІЛ» для потреб український військових.

Про це повідомляють у КП «Володимиртепло».

Працівники підприємства провели ремонтні роботи та перефарбували транспортний засіб у відповідний колір. Авто з невеликим пробігом, призначене для аварійно-ремонтних робіт повністю укомплектоване відповідним устаткуванням. Зокрема, автономним зварювальним генератором, генератором струму, ремонтним столом та буржуйкою для обігріву.
Комунальники з Волині передали військовим автомобіль-майстерню. ФОТО
Комунальники з Волині передали військовим автомобіль-майстерню. ФОТО


"З початку повномасштабного вторгнення підприємство постійно надає допомогу ЗСУ та бойовим підрозділам на передовій. Маємо надію автомобіль послужить гідну службу бійцям, які звільняють нашу землю від окупантів.", - повідомили у КП «Володимиртепло».
Комунальники з Волині передали військовим автомобіль-майстерню. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир, Володимиртепло
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