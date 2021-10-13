З 1 серпня в Україні зміняться правила поповнення телефонних рахунків





Про це повідомляє



Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку.



Ідентифікація буде проводитися шляхом відправлення на введений платником номер мобільного телефону одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка, який платник вводить на екрані платіжного пристрою.



"Із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", - зауважили представники мобільного оператора.



Квитанції з 1 серпня цього року повинні будуть містити номер мобільного телефону платника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк України змінює з 1 серпня порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали. Це стосується і поповнення телефонних рахунків.Про це повідомляє "Кореспондент" і пресслужба Vodafone.Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку.Ідентифікація буде проводитися шляхом відправлення на введений платником номер мобільного телефону одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка, який платник вводить на екрані платіжного пристрою."Із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", - зауважили представники мобільного оператора.Квитанції з 1 серпня цього року повинні будуть містити номер мобільного телефону платника.

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