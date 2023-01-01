На Волині військовий побрався зі своєю коханою
Сьогодні, 06:31
28 липня у Ратнівській громаді народилась нова сімʼя. Свої долі та серця поєднали військовослужбовець ЗСУ Олександр зі своєю коханою Ніною.
Про це повідомили на сайті громади.
Олександр із 2020 року боронить Україну. Після короткої відпустки чоловік знову їде на фронт, а дружина чекатиме його з якнайшвидшою перемогою.
Ратнівський селищний голова Віталій Бірук привітав молодят у цей особливий день. Віталій Іванович побажав кохати, вірити, поважати один одного на довгій і щасливій життєвій дорозі. І нехай сьогодні буде вам гірко, а в мирні дні вашого подружнього життя - солодко і радісно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті громади.
Олександр із 2020 року боронить Україну. Після короткої відпустки чоловік знову їде на фронт, а дружина чекатиме його з якнайшвидшою перемогою.
Ратнівський селищний голова Віталій Бірук привітав молодят у цей особливий день. Віталій Іванович побажав кохати, вірити, поважати один одного на довгій і щасливій життєвій дорозі. І нехай сьогодні буде вам гірко, а в мирні дні вашого подружнього життя - солодко і радісно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині військовий побрався зі своєю коханою
Сьогодні, 06:31
Волинська студентка – частина потужної благодійної організації в Німеччині, яка допомагає Україні
Сьогодні, 02:17
Медіа