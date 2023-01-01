На Волині військовий побрався зі своєю коханою

28 липня у Ратнівській громаді народилась нова сімʼя. Свої долі та серця поєднали військовослужбовець ЗСУзі своєю коханоюПро це повідомили на сайті громади.Олександр із 2020 року боронить Україну. Після короткої відпустки чоловік знову їде на фронт, а дружина чекатиме його з якнайшвидшою перемогою.Ратнівський селищний головапривітав молодят у цей особливий день. Віталій Іванович побажав кохати, вірити, поважати один одного на довгій і щасливій життєвій дорозі. І нехай сьогодні буде вам гірко, а в мирні дні вашого подружнього життя - солодко і радісно.