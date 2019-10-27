Пів десятка перших премій та гран-прі: танцюристи-аматори з Луцька тріумфували на всеукраїнському фестивалі

Олени та Анатолія Янчуків тріумфували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Верховина STAR - FEST».



Змагання відбувалися 29-30 липня в місті Верховина, - про це повідомили учасники та наставники ансамблю.



Так, лучани завоювали перші премії у 5 номінаціях та Гран-прі за хореографічну постановку «Чекає матуся» (вільна танцювальна категорія), присвячену матерям воїнів-захисників України.



Члени журі високо оцінили такі постановки: «Відьми»(вільна танцювальна категорія), «Спогади про Францію»(вальс, бальна хореографія), «Шахи»(танго, бальна хореографія), «Танці з зірками»(мікс, бальна хореграфія), «Все у нас красиво» (мікс, бальна хореографія).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасники Народного аматорського ансамблю бального танцю «Юність» КЗ «Палац культури міста Луцька» під керівництвомтатріумфували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Верховина STAR - FEST».Змагання відбувалися 29-30 липня в місті Верховина, - про це повідомили учасники та наставники ансамблю.Так, лучани завоювали перші премії у 5 номінаціях та Гран-прі за хореографічну постановку «Чекає матуся» (вільна танцювальна категорія), присвячену матерям воїнів-захисників України.Члени журі високо оцінили такі постановки: «Відьми»(вільна танцювальна категорія), «Спогади про Францію»(вальс, бальна хореографія), «Шахи»(танго, бальна хореографія), «Танці з зірками»(мікс, бальна хореграфія), «Все у нас красиво» (мікс, бальна хореографія).

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