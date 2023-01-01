Волинська студентка – частина потужної благодійної організації в Німеччині, яка допомагає Україні

Студентка факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки Яна Войчук займається волонтерською діяльністю у Німеччині.Дівчина стала частиною потужної благодійної організації у Німеччині «Жовто-блакитний хрест» («Blau-Gelbes-Kreuz»), де разом з іншими українцями та німецькими благодійниками допомагає Батьківщині, - йдеться на сайті ВНУ.Крім загальної допомоги волинянка займається SMM і виконує функції community-менеджера.«Тож зазвичай, я поза кадром, проте ви можете спостерігати за всім на офіційних сторінках благодійної організації в соціальних мережах», – розповідає Яна Войчук.Дівчина стала частиною «Жовто-блакитного хреста» у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення російської окупаційної армії в Україну.«Загалом, в організації я з березня. Спочатку ми всі просто пакували їжу, одяг і гігієну в коробки. З часом організація почала рости, кількість і величина запитів з України також збільшувалася, почали з’являтися “відділи”», – ділиться в розмові студентка.Так, наприклад із відділу медицини зараз до України відправляють ліки, аптечки та Rescue Backpacks – рюкзаки польового лікаря.Крім цього для новонароджених малюків, у яких батьки – військовослужбовці та українкам, які впродовж першого року після повномасштабної війни народжували у Кельні та сусідніх містах, у рамках проєкту «Babybox» видають пакунки малюка.Проводили члени організації десятки демонстрацій і мітингів. Одним із таких дійств стало розгортання 100-метрового українського прапора в Кельні з нагоди Дня пам’яті захисників України та 30-ї річниці Незалежності України. Подібні заходи проводили й в інших містах Німеччини – Дюcсельдорфі, Бонні, Ессені, Дортмунді.«Минулого року 25 вересня у центрі Кельну на площі Шоколадного музею офіційно проведено Ukraine Tag. Це була справжня подія, підготовка до якої тривала рік, але яка привернула увагу багатьох. Було представлено українську культуру, творчість, пісні, танці, кухню, виступали відомі українські гурти, виконавці, серед яких Alona Alona. Цьогоріч Ukraine Tag відбудеться 20 серпня. Дійство планується зробити офіційним святом кожного року», – ділиться майбутня культурологиня.Містом побратимом Кельну офіційно вважається Дніпро, проте «Жовто-блакитний хрест» (Blau Gelbes Kreuz) відправляє гуманітарну допомогу в міста по всій території України, в тому числі й у гарячі точки.Загалом із німецько-українською командою благодійників за час роботи відправили до України понад 2 000 тонн гуманітарної допомоги та 100 медичних наборів в українські медзаклади. Фурами, літаками, потягами, автобусами, авто до України доправили понад 800 вантажів.Показовим є факт, що лише за один тиждень після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС із Німеччини відправили 19 фур допомоги, серед якої ліки, вода, 2,5 млн таблеток для очищення води.Такі обсяги допомоги лише від однієї закордонної благодійної організації говорять про те, що Європі та зокрема Німеччині небайдужа доля України й українців, які опинилися в біді. Кожна партія допомоги та загалом факт існування таких організацій свідчить про небайдужість німецького народу до горя українців і вселяє надію, що європейська спільнота – з нами.Пані Яна запевняє, що дуже рада бути частиною команди «Жовто-блакитного хреста».«Це супер – якщо чесно та коротко говорити про мої відчуття та ставлення до діяльності в Німеччині», – резюмує волонтерка з Волині.Благодійна організація «Жовто-блакитний хрест» працює в німецькому місті Кельн із 2014 року й об’єднує найактивніших українців регіону. Мета діяльності організації – надання гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок війни Росії проти України, збереження культурної самобутності українців на німецьких теренах.Започаткувала «Жовто-блакитний хрест» українка Лінда Май – уродженка Тернополя. На початках діяльність організації не була такою масштабною.Перший проєкт під назвою «Два тижні без війни» спільнота реалізувала у 2016 році. Тоді 30 дітей із небезпечних районів Донецької та Луганської областей змогли приїхати до Німеччини на два тижні.Нове дихання «Жовто-блакитний хрест» отримав у 2022 році, адже з початком повномасштабного вторгнення діяльність організації стала інтенсивнішою, збільшилися обсяги постачання гуманітарної допомоги в Україну, активізувалася робота з українськими біженцями, яким допомагали з пошуком житла, надавали послуги перекладача, здійснювали супровід в урядових установах, надавали психологічну допомогу дітям і матерям. Пріоритетом також стала медична допомога.