Судно з Ізраїлю попри погрози росії перетнуло Чорне море і дійшло до України, – ЗМІ





Ізраїльське судно Ams1, попри погрози з боку Росії ввійшло в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, що прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Про це повідомляє



"Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламував пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом", - зауважив ЗМІ.



У повідомленні зазначається, що за Ams1 прямують ще чотири судна, які встали або ще встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї.



"Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4", - додало видання.



Як відомо, 17 липня у Росії заявили про вихід із зернової угоди, яка діяла рік і дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.



Тепер російські загарбники майже щоночі атакують південь України і нищать портову інфраструктуру, що була залучена в зерновій угоді.



Крім того, в ніч проти 24 липня російські війська атакували річковий порт Рені на Дунаї неподалік кордону з Румунією. Після цього вже вдруге за тиждень підскочили світові ціни на пшеницю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ізраїльський корабель Ams1 став першим судно, що перетнув Чорне море прямим курсом і доплив до України.Ізраїльське судно Ams1, попри погрози з боку Росії ввійшло в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, що прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на Мілітарний."Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламував пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом", - зауважив ЗМІ.У повідомленні зазначається, що за Ams1 прямують ще чотири судна, які встали або ще встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї."Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4", - додало видання.Як відомо, 17 липня у Росії заявили про вихід із зернової угоди, яка діяла рік і дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.Тепер російські загарбники майже щоночі атакують південь України і нищать портову інфраструктуру, що була залучена в зерновій угоді.Крім того, в ніч проти 24 липня російські війська атакували річковий порт Рені на Дунаї неподалік кордону з Румунією. Після цього вже вдруге за тиждень підскочили світові ціни на пшеницю.

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