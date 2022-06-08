Судно з Ізраїлю попри погрози росії перетнуло Чорне море і дійшло до України, – ЗМІ

Судно з Ізраїлю попри погрози росії перетнуло Чорне море і дійшло до України, – ЗМІ
Ізраїльський корабель Ams1 став першим судно, що перетнув Чорне море прямим курсом і доплив до України.

Ізраїльське судно Ams1, попри погрози з боку Росії ввійшло в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, що прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Мілітарний.

"Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламував пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом", - зауважив ЗМІ.

У повідомленні зазначається, що за Ams1 прямують ще чотири судна, які встали або ще встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї.

"Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4", - додало видання.

Як відомо, 17 липня у Росії заявили про вихід із зернової угоди, яка діяла рік і дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Тепер російські загарбники майже щоночі атакують південь України і нищать портову інфраструктуру, що була залучена в зерновій угоді.

Крім того, в ніч проти 24 липня російські війська атакували річковий порт Рені на Дунаї неподалік кордону з Румунією. Після цього вже вдруге за тиждень підскочили світові ціни на пшеницю.

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Теги: Україна, війна, блокада, зерно, росія
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