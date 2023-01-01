1 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає журналістка(на фото).Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського головита заслужений лікар УкраїниТакож день народження 1 серпня у медійникаВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Роман і Степан.Бажаємо усім міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.Сьогодні, 1 серпня, у світі розпочинається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, а віряни вшановують пам'ять преподобної Мокрини.1 серпня 1913 року у грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.