Добрі новини від ВолиньPost за 31 липня
31 липень, 23:23
У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці.
Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 31 липня, писали про таке:
Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое
Спортсменка з Волині Марина Мажула – чемпіонка Європи з параканое.
На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.
В Україні – справжній бум виробництва дронів, – Резніков
Очільник Міноборони Олексій Резніков 30 липня розповів, що Україна змогла суттєво налагодити виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, він зазначив, що наразі у цій сфері спостерігають "справжній бум".
Міністр оборони наголосив, що це стало можливим завдяки програмам, які запровадив наш уряд. За його словами, наразі виробництво цих дронів лише нарощується й стає простішим для розробників.
ЗСУ знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 31 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 31.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб,
- танків ‒ 4211 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
- артилерійських систем – 4816 (+21) од,
- РСЗВ – 699 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 460 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 715 (+4).
Як у волинській теробороні готують пілотів FPV-дронів. ФОТО
Сьогодні підрозділи 100-ї бригади Сил територіальної оборони ЗС України виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз особливо гаряче, адже ворог намагається проводити наступальні дії. Особливих успіхів у росіян немає, а ось проблем — вистачає. І не в останню чергу через роботу українських FPV-дронів, які активно застосовує Волинська бригада.
З початку контрнаступу ЗСУ звільнили 37 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.
Готував їжу для президентів: кухар з Волині тепер на передовій
Боєздатність кожного українського воїна залежить, в першу чергу, від його харчування. Саме тому військовослужбовцям 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони пощастило: їх годує справжній професіонал своєї справи!
Понад 200 чоловіків із громади на Волині боронять Україну на передовій
Понад 200 чоловіків із Дубівської громади на Волині боронять Україну на передовій. А сотні їхніх земляків волонтерять, допомагаючи захисникам із відчуттям того, що війна не тільки там, де йдуть бої.
З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
Авто з допомогою для військових невдовзі вирушить з Волині на Запорізький напрямок.
Командири «Азову» готуються до виконання бойових завдань, – Нацгвардія
Звільнені з російського полону командири «Азову» готуються до виконання завдань, заборони на їхню участь у бойових діях немає.
У компанії ексрегіонала Новинського забрали стратегічне родовище на Волині
Державна служба геології та надр України зупинила на п'ять років дію спецдозволу на користування надрами, виданого компанії "Інтер Актив", яка пов'язана із бізнесменом, екрегіоналом Вадимом Новинським.
Патрульна з Волині подолала 45 кілометрів і перемогла у пригодницьких перегонах. ФОТО
Патрульна поліцейська з Ковеля Ірина Зінчук взяла участь у змаганнях "Пригодницькі перегони Gorgany Race 2023" і тріумфувала.
Волинянин відпросився з фронту, щоб допомогти дружині жнивувати. ВІДЕО
56-річний волинянин Олександр Костюк пішов на війну добровольцем, служить у стрілецькому батальйоні, бійці якого зараз виконують завдання у Запорізькій області. Днями боєць відпросився у командування в короткочасну відпустку – на жнива.
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Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 31 липня, писали про таке:
Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое
Спортсменка з Волині Марина Мажула – чемпіонка Європи з параканое.
На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.
В Україні – справжній бум виробництва дронів, – Резніков
Очільник Міноборони Олексій Резніков 30 липня розповів, що Україна змогла суттєво налагодити виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, він зазначив, що наразі у цій сфері спостерігають "справжній бум".
Міністр оборони наголосив, що це стало можливим завдяки програмам, які запровадив наш уряд. За його словами, наразі виробництво цих дронів лише нарощується й стає простішим для розробників.
ЗСУ знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 31 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 31.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб,
- танків ‒ 4211 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
- артилерійських систем – 4816 (+21) од,
- РСЗВ – 699 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 460 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 715 (+4).
Як у волинській теробороні готують пілотів FPV-дронів. ФОТО
Сьогодні підрозділи 100-ї бригади Сил територіальної оборони ЗС України виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз особливо гаряче, адже ворог намагається проводити наступальні дії. Особливих успіхів у росіян немає, а ось проблем — вистачає. І не в останню чергу через роботу українських FPV-дронів, які активно застосовує Волинська бригада.
З початку контрнаступу ЗСУ звільнили 37 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.
Готував їжу для президентів: кухар з Волині тепер на передовій
Боєздатність кожного українського воїна залежить, в першу чергу, від його харчування. Саме тому військовослужбовцям 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони пощастило: їх годує справжній професіонал своєї справи!
Понад 200 чоловіків із громади на Волині боронять Україну на передовій
Понад 200 чоловіків із Дубівської громади на Волині боронять Україну на передовій. А сотні їхніх земляків волонтерять, допомагаючи захисникам із відчуттям того, що війна не тільки там, де йдуть бої.
З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
Авто з допомогою для військових невдовзі вирушить з Волині на Запорізький напрямок.
Командири «Азову» готуються до виконання бойових завдань, – Нацгвардія
Звільнені з російського полону командири «Азову» готуються до виконання завдань, заборони на їхню участь у бойових діях немає.
У компанії ексрегіонала Новинського забрали стратегічне родовище на Волині
Державна служба геології та надр України зупинила на п'ять років дію спецдозволу на користування надрами, виданого компанії "Інтер Актив", яка пов'язана із бізнесменом, екрегіоналом Вадимом Новинським.
Патрульна з Волині подолала 45 кілометрів і перемогла у пригодницьких перегонах. ФОТО
Патрульна поліцейська з Ковеля Ірина Зінчук взяла участь у змаганнях "Пригодницькі перегони Gorgany Race 2023" і тріумфувала.
Волинянин відпросився з фронту, щоб допомогти дружині жнивувати. ВІДЕО
56-річний волинянин Олександр Костюк пішов на війну добровольцем, служить у стрілецькому батальйоні, бійці якого зараз виконують завдання у Запорізькій області. Днями боєць відпросився у командування в короткочасну відпустку – на жнива.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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