Добрі новини від ВолиньPost за 31 липня

У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці.Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 31 липня, писали про таке:Спортсменка з Волині– чемпіонка Європи з параканое.На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.Очільник Міноборони30 липня розповів, що Україна змогла суттєво налагодити виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, він зазначив, що наразі у цій сфері спостерігають "справжній бум".Міністр оборони наголосив, що це стало можливим завдяки програмам, які запровадив наш уряд. За його словами, наразі виробництво цих дронів лише нарощується й стає простішим для розробників.Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 31 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 31.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб,- танків ‒ 4211 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,- артилерійських систем – 4816 (+21) од,- РСЗВ – 699 (+1) од,- засобів ППО ‒ 460 (+1) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 311 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),- крилатих ракет ‒ 1347 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,- спеціальної техніки ‒ 715 (+4).Сьогодні підрозділи 100-ї бригади Сил територіальної оборони ЗС України виконують бойові завдання на Лиманському напрямку, де зараз особливо гаряче, адже ворог намагається проводити наступальні дії. Особливих успіхів у росіян немає, а ось проблем — вистачає. І не в останню чергу через роботу українських FPV-дронів, які активно застосовує Волинська бригада.Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.Боєздатність кожного українського воїна залежить, в першу чергу, від його харчування. Саме тому військовослужбовцям 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони пощастило: їх годує справжній професіонал своєї справи!Понад 200 чоловіків із Дубівської громади на Волині боронять Україну на передовій. А сотні їхніх земляків волонтерять, допомагаючи захисникам із відчуттям того, що війна не тільки там, де йдуть бої.Авто з допомогою для військових невдовзі вирушить з Волині на Запорізький напрямок.Звільнені з російського полону командири «Азову» готуються до виконання завдань, заборони на їхню участь у бойових діях немає.Державна служба геології та надр України зупинила на п'ять років дію спецдозволу на користування надрами, виданого компанії "Інтер Актив", яка пов'язана із бізнесменом, екрегіоналом Вадимом Новинським.Патрульна поліцейська з Ковеля Ірина Зінчук взяла участь у змаганнях "Пригодницькі перегони Gorgany Race 2023" і тріумфувала.56-річний волинянин Олександр Костюк пішов на війну добровольцем, служить у стрілецькому батальйоні, бійці якого зараз виконують завдання у Запорізькій області. Днями боєць відпросився у командування в короткочасну відпустку – на жнива.