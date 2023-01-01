У компанії ексрегіонала Новинського забрали стратегічне родовище на Волині

Державна служба геології та надр України зупинила на п'ять років дію спецдозволу на користування надрами, виданого компанії "Інтер Актив", яка пов'язана із бізнесменом, екрегіоналомПро це йдеться в наказі №385 від 28 липня, - пише Ліга.Бізнес.Рішення ухвалене у зв'язку запровадженням проти Новинського персональних санкцій.У 2022 році Інтер Актив(близько 10 км від кордону з Білоруссю), за 18 млн грн.На момент купівлі спецдозволу компанією володіли інші люди, але одразу після аукціону її переписали на бізнесмена, а ще через кілька місяців у компанію увійшов Новинський.У грудні РНБО ввела санкції проти Новинського через причетність до релігійної організації, афілійованої з центрами впливу в Російській Федерації, а потім він став фігурантом кримінального провадження щодо пособництва державі-агресору.У травні-червні 2023 року держава заарештувала частку Новинського в Інтер Активі разом із десятками інших компаній, пов'язаних з бізнесменом.Згідно з рішенням РНБО 2021 року, мідні руди належать до стратегічних корисних копалин України.Інтер Актив у коментарі Центру протидії корупції у квітні стверджував, що витратив понад 22 млн грн на виконання плану робіт з освоєння родовища. На той час компанія займалась вивченням запасів, тобто досліджувала, чи є на ділянці запаси міді, які можуть мати промислове значення та надалі видобуватись.Загальна вартість інвестиції у вивчення потенційної можливості видобутку міді з родовища компанією оцінювалася у більше ніж 200 млн грн.У квітні-травні Держгеонадра зупинила дію десяти спецдозволів на видобування газу, граніту і води, що належать компаніям, пов'язаним з Новинським.