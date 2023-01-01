У компанії ексрегіонала Новинського забрали стратегічне родовище на Волині
Сьогодні, 21:35
Державна служба геології та надр України зупинила на п'ять років дію спецдозволу на користування надрами, виданого компанії "Інтер Актив", яка пов'язана із бізнесменом, екрегіоналом Вадимом Новинським.
Про це йдеться в наказі №385 від 28 липня, - пише Ліга.Бізнес.
Рішення ухвалене у зв'язку запровадженням проти Новинського персональних санкцій.
У 2022 році Інтер Актив придбав ліцензію на геологічне вивчення та розробку родовища мідної руди "Заліси-Шменьки", розташованого на території Ковельського району Волинської області (близько 10 км від кордону з Білоруссю), за 18 млн грн.
На момент купівлі спецдозволу компанією володіли інші люди, але одразу після аукціону її переписали на бізнесмена Ігоря Воронова, а ще через кілька місяців у компанію увійшов Новинський.
У грудні РНБО ввела санкції проти Новинського через причетність до релігійної організації, афілійованої з центрами впливу в Російській Федерації, а потім він став фігурантом кримінального провадження щодо пособництва державі-агресору.
У травні-червні 2023 року держава заарештувала частку Новинського в Інтер Активі разом із десятками інших компаній, пов'язаних з бізнесменом.
Згідно з рішенням РНБО 2021 року, мідні руди належать до стратегічних корисних копалин України.
Інтер Актив у коментарі Центру протидії корупції у квітні стверджував, що витратив понад 22 млн грн на виконання плану робіт з освоєння родовища. На той час компанія займалась вивченням запасів, тобто досліджувала, чи є на ділянці запаси міді, які можуть мати промислове значення та надалі видобуватись.
Загальна вартість інвестиції у вивчення потенційної можливості видобутку міді з родовища компанією оцінювалася у більше ніж 200 млн грн.
У квітні-травні Держгеонадра зупинила дію десяти спецдозволів на видобування газу, граніту і води, що належать компаніям, пов'язаним з Новинським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в наказі №385 від 28 липня, - пише Ліга.Бізнес.
Рішення ухвалене у зв'язку запровадженням проти Новинського персональних санкцій.
У 2022 році Інтер Актив придбав ліцензію на геологічне вивчення та розробку родовища мідної руди "Заліси-Шменьки", розташованого на території Ковельського району Волинської області (близько 10 км від кордону з Білоруссю), за 18 млн грн.
На момент купівлі спецдозволу компанією володіли інші люди, але одразу після аукціону її переписали на бізнесмена Ігоря Воронова, а ще через кілька місяців у компанію увійшов Новинський.
У грудні РНБО ввела санкції проти Новинського через причетність до релігійної організації, афілійованої з центрами впливу в Російській Федерації, а потім він став фігурантом кримінального провадження щодо пособництва державі-агресору.
У травні-червні 2023 року держава заарештувала частку Новинського в Інтер Активі разом із десятками інших компаній, пов'язаних з бізнесменом.
Згідно з рішенням РНБО 2021 року, мідні руди належать до стратегічних корисних копалин України.
Інтер Актив у коментарі Центру протидії корупції у квітні стверджував, що витратив понад 22 млн грн на виконання плану робіт з освоєння родовища. На той час компанія займалась вивченням запасів, тобто досліджувала, чи є на ділянці запаси міді, які можуть мати промислове значення та надалі видобуватись.
Загальна вартість інвестиції у вивчення потенційної можливості видобутку міді з родовища компанією оцінювалася у більше ніж 200 млн грн.
У квітні-травні Держгеонадра зупинила дію десяти спецдозволів на видобування газу, граніту і води, що належать компаніям, пов'язаним з Новинським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У компанії ексрегіонала Новинського забрали стратегічне родовище на Волині
Сьогодні, 21:35
Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
Війна з росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 19:12
Президент Литви про «вагнерівців» у Білорусі: загроза серйозна
Сьогодні, 19:10
Медіа