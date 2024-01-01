У місті на Волині неадекват з кухонною сокирою пропонував дітям відрубати пальці

У місті на Волині неадекват з кухонною сокирою пропонував дітям відрубати пальці
У Рожищі неадекватний чоловік з ножем ходив вулицею і вигукував погрози. Його затримали правоохоронці.

Відео опублікували в місцевому телеграм-каналі, передає "Конкурент".

На вулиці у Рожищі чоловік з величезним ножем-тесаком вигукував погрози і чіплявся до дітей.

«Він заходив до мене в магазин з тим ножем розмахував, хотів зарізати собаку, казав що іде на Топільне (село у Луцькому районі, – ред.) і там порішає всіх. Розрізав колесо на велосипеді дітям, які сиділи на лавочці біля Богдана і казав до дітей ложіть пальці на лавку зараз відрубаю. Це просто було страшно», – написала очевидиця подій.

З її слів, молоді люди зупинили поліцейське авто, яке їхало неподалік. Чоловіка затримали і забрали.

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Теги: неадекват, рожище
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