У місті на Волині неадекват з кухонною сокирою пропонував дітям відрубати пальці





Відео опублікували в місцевому телеграм-каналі, передає



На вулиці у Рожищі чоловік з величезним ножем-тесаком вигукував погрози і чіплявся до дітей.



«Він заходив до мене в магазин з тим ножем розмахував, хотів зарізати собаку, казав що іде на Топільне (село у Луцькому районі, – ред.) і там порішає всіх. Розрізав колесо на велосипеді дітям, які сиділи на лавочці біля Богдана і казав до дітей ложіть пальці на лавку зараз відрубаю. Це просто було страшно», – написала очевидиця подій.



З її слів, молоді люди зупинили поліцейське авто, яке їхало неподалік. Чоловіка затримали і забрали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі неадекватний чоловік з ножем ходив вулицею і вигукував погрози. Його затримали правоохоронці.Відео опублікували в місцевому телеграм-каналі, передає "Конкурент" На вулиці у Рожищі чоловік з величезним ножем-тесаком вигукував погрози і чіплявся до дітей.«Він заходив до мене в магазин з тим ножем розмахував, хотів зарізати собаку, казав що іде на Топільне (село у Луцькому районі, – ред.) і там порішає всіх. Розрізав колесо на велосипеді дітям, які сиділи на лавочці біля Богдана і казав до дітей ложіть пальці на лавку зараз відрубаю. Це просто було страшно», – написала очевидиця подій.З її слів, молоді люди зупинили поліцейське авто, яке їхало неподалік. Чоловіка затримали і забрали.

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