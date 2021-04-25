«Не я б'ю – верба б'є»: як у головному соборі Луцька освячували вербу
Сьогодні, 14:09
У Вербну неділю, 28 квітня, у кафедральному соборі Луцька після святкової служби віряни традиційно освятили вербові гілочки.
Вербна неділя – шоста неділя Великого посту, яка передує Великодню. Нині він святкується 5 травня.
Про те, що Воскресіння Христове зовсім незабаром, зокрема, нагадують і слова, які промовляють у вітанні у цей день віряни: «Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень».
Спозарання до головного собору в Луцьку – кафедрального собору Святої Трійці – поспішали люди, передає ВСН.
Яких лиш гілочок лози немає... У когось вони прикрашені квітами, у когось обмотані стрічками. Люди підіймають їх догори, згодом чекають освячення. Процесії тішаться діти і дорослі, на обличчях яких видніються посмішки.
Ті, кому вже посвятили вербу, легенько б'ють нею рідних і знайомих. Так вони вітають їх зі святом, бажаючи здоров'я і сповіщаючи про наближення Великодня.
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Вербна неділя – шоста неділя Великого посту, яка передує Великодню. Нині він святкується 5 травня.
Про те, що Воскресіння Христове зовсім незабаром, зокрема, нагадують і слова, які промовляють у вітанні у цей день віряни: «Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень».
Спозарання до головного собору в Луцьку – кафедрального собору Святої Трійці – поспішали люди, передає ВСН.
Яких лиш гілочок лози немає... У когось вони прикрашені квітами, у когось обмотані стрічками. Люди підіймають їх догори, згодом чекають освячення. Процесії тішаться діти і дорослі, на обличчях яких видніються посмішки.
Ті, кому вже посвятили вербу, легенько б'ють нею рідних і знайомих. Так вони вітають їх зі святом, бажаючи здоров'я і сповіщаючи про наближення Великодня.
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