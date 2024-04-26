Мер Луцька підтвердив загибель Героя з Волині Юрія Сілюка та повідомив про ще одну втрату
Сьогодні, 13:19
Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про дві втрати громади на війні з окупантами.
Загинули двоє воїнів - Юрій Сілюк та Володимир Бессонов.
Лучанин Сілюк Юрій Юрійович, 01.06.1974 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги.
Солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26.04.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
Мешканець с.Великий Омеляник Луцької міської територіальної громади Бессонов Володимир Олегович, 22.04.1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора.
Старший солдат Бессонов Володимир Олегович загинув 26.04.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Покровського району Донецької області.
"Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам’ять, честь та шана Героям!" - написав міський голова у Фейсбуці.
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Загинули двоє воїнів - Юрій Сілюк та Володимир Бессонов.
Лучанин Сілюк Юрій Юрійович, 01.06.1974 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги.
Солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26.04.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
Мешканець с.Великий Омеляник Луцької міської територіальної громади Бессонов Володимир Олегович, 22.04.1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора.
Старший солдат Бессонов Володимир Олегович загинув 26.04.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Покровського району Донецької області.
"Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам’ять, честь та шана Героям!" - написав міський голова у Фейсбуці.
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